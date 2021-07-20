ABD'de 300 bin dönümden büyük alan kül oldu!

Küresel ısınmayla gelen sıcak hava dalgası ve beraberinde ABD'nin çeşitli bölgelerinde başlayan orman yangınlarından en büyüğü, Oregon eyaletinin Bootleg bölgesinde devam ediyor. New York City'den daha büyük bir alanın kül olduğu yangın bölgesinden tahliyeler de sürüyor.

Eyaletin yakın tarihinde bilinen en büyük yangın olan Bootleg yangınında, 2 binden fazla kişi tahliye edildi. Bootleg yangını, ABD'nin batısındaki 11 eyalette devam eden 80 büyük yangından da en büyüğü...

Aşırı sıcaklar ve devamında başlayan yoğun rüzgarlar sebebiyle söndürülemeyen yangın, 6 Temmuz'dan beri sürüyor.

Ulusal Ajanslar Arası Yangın Merkezi'nin paylaştığı bilgiye göre, ABD genelinde orman yangınları 1,1 milyon dönümden daha geniş alanın kül olmasına yol açtı.

İklim değişikliği hava sıcaklıklarının aşırı şekilde yükselmesine ve kuru havayla birleşerek orman yangınlarına yol açıyor.

Endüstri devrimi başladığından bu yana dünyanın ortalama sıcaklığı 1,2 derece yükseldi. Dünya genelinde karbon emisyonunun azaltılması için hükümetler kararlı adımlar atmadıkça, hava sıcaklıkları yükselmeye devam edecek.

Uzmanlar, BBC'ye, uzun yıllar süren susuzluk ve kuruluk sebebiyle, 2021 yazının Kuzey Amerika'nın tarihi orman yangını sezonu olması ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu söyledi.

Bootleg yangını olarak adlandırılan, Oregon'daki Bootleg Su Kaynağı'nın bulunduğu bölgede başlayan ve neredeyse iki haftadır devam eden yangınlarda, eyaletin güneyindeki ormanların tamamına yakını yandı.

Ormanlık bölgede yaşayan en az 2 bin kişi de tahliye edildi. Şimdiye kadar yangınların en az 160 ve binaya zarar verdiği tespit edildi.

Pazartesi sabahı, yanan alanın Los Angeles şehri büyüklüğünde bir alan olduğu tahmin ediliyor. Yangının yaklaşık dörtte biri kontrol altına alınmış gözüküyor. Bunun da en azından daha fazla yayılmaya engel olacağı belirtiliyor. Şu an 2.100 itfaiye görevlisi, bölgedeki yangına müdahale ediyor.

İtfaiye birliklerinin operasyon şefi John Flannigan, Pazar günü "Hava gerçekten bize karşı yarışıyor" açıklaması yaptı:

"Hava sıcaklığı yüksek, hava kuru ve meteorolojik olaylar o kadar anormal ki, sıcaklığın daha da artmasına yol açıyor."

Bu hafta da bölgedeki hava tahminlerine göre sıcaklıklar normallerin 10 ile 15 derece yukarısında. Kuraklık da devam ediyor.

KANADA'DA DA BENZER FELAKET

Kanada'da da yüksek sıcaklıklar sebebiyle sadece geçen hafta sonu 150 noktada yangın çıktı. 2021 yılı içinde Kanada'daki yangınların sayısı 4 bini geçti. Bu sayı, geçen yılın toplamının iki katından fazla.