Ordu'nun Mesudiye ilçesinin Birebir Mahallesi'nde ikamet eden Metin'e, doğum günü dolayısıyla çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı.
AA'nın haberine göre 113'üncü yaşına giren Metin, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve mahalle sakinlerinin de katıldığı kutlamada kendisi için hazırlanan pastadaki mumu üfledi.
İlerleyen yaşına rağmen birçok ihtiyacını kendisi karşılayan Mehmet dedeye radyo hediye edildi.
Mehmet Niyazi Metin, kendisini gayet sağlıklı hissettiğini, süt ve yoğurdu çok sevdiğini söyledi.
Şimdiye kadar ağır hastalık geçirmediğini anlatan Metin, hafızasının kısmen iyi olduğunu, geçmişi zaman zaman hatırlayabildiğini aktardı.
Metin, gün içinde yemeğini düzenli yediğini, ibadetlerini yaparak hayatını sürdürdüğünü kaydederek, kendisiyle ilgilenen çocukları ve torunlarına, doğum gününde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Oğlu Yunus Metin de her zaman yanında olduğu babasının sağlığını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.
Kırsalda yaşayan babasının temiz havayı çok sevdiğini belirten Metin, "Babama doğum günü sürprizi güzel oldu. Belki hayatında ilk defa doğum günü kutlamış oldu. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
Belediye Başkanı Gül ise ailenin mutlu gününde yanlarında olduklarını ifade ederek, "İlçede 100, 102 yaşlarında birçok insan var. Ama 113 yaşında Mehmet dedemiz tek. Kendisi bu anlamda ilçemizde rekor kırdı" dedi.
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