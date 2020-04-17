Ordu'ya bağlı Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri mevkiinde yaşayan bazı vatandaşlarda Kovid-19 tespit edildi.

Bölgede koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla 10 ve 19 numaralı iki bina İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonrası karantinaya alındı. İHA'nın haberine göre; söz konusu binalara bütün giriş çıkışlar kapatıldı.

Apartman sakinlerinin tüm ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanacak.

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