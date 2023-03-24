2023 ORDU İMSAKİYESİ İLE MUĞLA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 04:54
İftar Vakti (Akşam): 18:51
Teravih Namazı (Yatsı): 20:11
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:52
İftar Vakti (Akşam): 18:52
Teravih Namazı (Yatsı): 20:12
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 04:50
İftar Vakti (Akşam): 18:53
Teravih Namazı (Yatsı): 20:13
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:48
İftar Vakti (Akşam): 18:54
Teravih Namazı (Yatsı): 20:15
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 04:46
İftar Vakti (Akşam): 18:55
Teravih Namazı (Yatsı): 20:16