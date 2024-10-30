Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ordu'da yaban domuzu saldırısı: Karı koca yaralandı | Son dakika haberleri

        Ordu'da yaban domuzu saldırısı: Karı koca yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan karı koca yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 03:34 Güncelleme: 30.10.2024 - 03:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaban domuzunun saldırdığı karı koca yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz Mahallesi Asut mevkisinde yaşanan olayda; Cevat ve Emine Ocak çifti, fındık bakımı için bahçeye gitti. Burada yaban domuzunun saldırdığı eşini kurtarmaya çalışan Cevat Ocak, kendisi de saldırıya uğradı.

        AA'nın haberine göre; kendi çabalarıyla hayvandan kurtulan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla bahçeden uzaklaştı.

        Komşuların ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Kumru Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Daha sonra Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Emine Ocak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cevat Ocak'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ordu
        #haberler
        #Ünye
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        İsrail'in UNRWA kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in UNRWA kararına dünyadan tepkiler
        AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi koydu
        AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi koydu
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        "Son yılların en tehlikeli kavşağındayız"
        "Son yılların en tehlikeli kavşağındayız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Habertürk Anasayfa