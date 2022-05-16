Üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın öldü

Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi'nde yakınlarıyla birlikte ormanlık alana ağaç kesmeye giden Hüsne Alçın'ın (66) üzerine, parçalanan kütüklerden birisi yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralı kadın kaldırıldığı Kumru Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.