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Ordu'da tünelde araç yangını! Çaresizce yardım istedi! O anlar kamerada

Ordu'daki Nefise Akçelik Tüneli'nden geçerken aracının motor kısmının alev aldığını gören sürücü tünelden geçen diğer araçlardan yardım istedi. Yardıma koşan bir sürücünün, yangın tüpüyle müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın ve sonrasında yaşananlar ise tünelde yer alan kameraya yansıdı.

Giriş: 14.01.2023 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da tünelde araç yangını! Çaresizce yardım istedi! O anlar kamerada
DHA

Ordu'nun Perşembe ilçesinde tünelde motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Aracı yanarken sürücünün tünelden geçen diğer sürücülerden yardım istediği anlar kameraya yansıdı.

Dün akşam, Giresun yönüne giden Hamit Yiğit yönetimindeki otomobil, Perşembe ilçesindeki Nefise Akçelik Tüneli’nden geçerken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Yiğit, otomobili kenara çekip indi.

Alevler kısa sürede otomobili sararken, Yiğit, tünelden geçen diğer araç sürücülerinden yardım istedi.

Yardıma koşan bir sürücünün, yangın tüpüyle müdahalesiyle yangın söndürüldü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Yangın ve sonrasında yaşananlar da tünel içerisindeki kameraya yansıdı.

Görüntüde Hamit Yiğit’in elindeki ceketi sallayarak diğer sürücülerden yardım istediği, duran bir otomobil sürücüsünün yangın tüpüyle alevlere müdahale ettiği görüldü.

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