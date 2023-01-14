Yardıma koşan bir sürücünün, yangın tüpüyle müdahalesiyle yangın söndürüldü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Görüntüde Hamit Yiğit’in elindeki ceketi sallayarak diğer sürücülerden yardım istediği, duran bir otomobil sürücüsünün yangın tüpüyle alevlere müdahale ettiği görüldü.

Yangın ve sonrasında yaşananlar da tünel içerisindeki kameraya yansıdı.