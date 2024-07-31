Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı
Giriş: 31.07.2024 - 18:47 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:47
İlçenin Aşağıtepe Mahallesi'nde Adem A'nın kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücünün yaralandığı kazada, eşi Ayşe A. hayatını kaybetti.
Yaralı, ambulansla sevk edildiği Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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