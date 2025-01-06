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        Haberler Gündem Güncel Ordu'da Sosyal Market'te "online" kolaylık | Son dakika haberleri

        Ordu'da ihtiyaç sahiplerine "online sipariş" kolaylık

        Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Market, "online sipariş" sistemi ile 19 ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların markete gelmeden ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamasına imkân sağlıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:24 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:28
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        Ordu'da Sosyal Market'te "online" kolaylık
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal market, online sipariş sistemi 19 ilçedeki vatandaşlara markete gelmeden de ihtiyaçlarını karşılama fırsatı sunuyor.

        Vatandaşlar, cep telefonlarından online sipariş uygulamasına girerek, ihtiyaçlarını sepetlerine ekliyor. Sosyal markette onaylanan siparişler hazırlanıyor ve kısa sürede kentin tüm ilçelerine götürülerek vatandaşlara teslim ediliyor.

        Büyükşehir Belediyesi, internet erişimi olmayan, yaşı ve diğer nedenlerden dolayı sistemi kullanamayanlar için de tüm ilçe belediyeleri ile ortak çalışarak yetkin kişilerce vatandaşlara yardımcı oluyor.

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