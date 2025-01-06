Ordu'da Sosyal Market'te "online" kolaylık

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal market, online sipariş sistemi 19 ilçedeki vatandaşlara markete gelmeden de ihtiyaçlarını karşılama fırsatı sunuyor.

Vatandaşlar, cep telefonlarından online sipariş uygulamasına girerek, ihtiyaçlarını sepetlerine ekliyor. Sosyal markette onaylanan siparişler hazırlanıyor ve kısa sürede kentin tüm ilçelerine götürülerek vatandaşlara teslim ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, internet erişimi olmayan, yaşı ve diğer nedenlerden dolayı sistemi kullanamayanlar için de tüm ilçe belediyeleri ile ortak çalışarak yetkin kişilerce vatandaşlara yardımcı oluyor.