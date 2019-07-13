13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. İlçe genelinde akşam saatlerinde yağan yağmur şiddetini arttırarak mahallelerde sele neden oldu. Özellikle İlçenin Fevziçakmak Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Gölevi Mahallelerinde evleri su basarken bazı vatandaşlar ise evlerinde mahsur kaldı.
Gecenin geç saatlerine kadar devam eden şiddetli yağmur sonrası Fevziçakmak Mahallesinde bir evi su bastı. Evini su basan mahalle sakini Ayhan Çivici," Biz her yağmur yağdığında evimizin kapısının önüne bir menfez yapılmasını söyledik. Her yağışta bizim evimizi olduğu bu alanı komple su basıyor. Önünü ne kadar kapatsam da yinede evin içine girdi."dedi.
İŞ YERİ SULAR ALTINDA KALDI
İlçenin Atatürk Mahallesinde bulunan bir iş yeri sular altında kaldı. Gelen suların iş yerini tamamen bastığını söyleyen Faruk Kurt,"Yaklaşık 3-4 saattir bu yağmur aralıksız olarak devam ediyor. Tabi ana yol altındaki rögarın yetmemesi sonucu su geriye doğru basıyor.Ve her sene yağmur sonrası burası böyle oluyor.Geçtiğimiz sene yaşanılan selde de iş yerimin yarısına kadar su gelmişti."şeklinde konuştu.
BİNAYI SU BASTI DAİRE SULAR ALTINDA KALDI
Atatürk Mahallesi'nde beş katlı bir binayı su basarken giriş katında bulunan bir daire ise sular altında kaldı. Şiddetli yağış sonrası binayı su bastığını söyleyen Hadiye Yılmaz" Şu an bina içerisine giren su bile az denilir. Şu sarı gördüğünüz temelin işareti olan yere kadar sel suları geliyor. Müracaat etmediğimi yada söylemediğimiz yer kalmadı.İtfaiyeyi çağırdığımızda bu kadar su boşalmaz diyor. Torunlarım dışarı gezmeye gittiler daha sonra geldiklerinde su onların beline kadar geliyordu. Anneleri de torunları sırtlarında yukarı taşıdı."şeklinde konuştu.
KAHVEHANE SULAR ALTINDA KALDI
Aşırı yağış sonucu rögar kapaklarından taşan sel suları bir aynı mahallede ise bir kahvehaneyi sular altında bıraktı. Ceyhan Türedi isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen kahvehaneye dolan sular masa ve sandalyeleri kullanılamaz hale getirdi. Her yağışta iş yerinin sular altında kaldığını söyleyen Ceyhan Türedi," 26 yıldır bu mahalledeyim ve her yağmur yağışında iş yerim sular altında kalıyor."ifadelerini kullandı.
Gece geç saatlerine kadar yağan yağmur ise sabah saatlerine doğru etkisini azalttı.
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