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        Haberler Dünyadan John Cusack'a Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan teşekkür - Dünyadan magazin haberleri

        John Cusack'a Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan teşekkür

        Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li ünlü oyuncu John Cusack'ın İsrail merkezli bir düşünce kuruluşunun Gazze'deki sivilleri yerinden etme raporunu kamuoyuyla paylaştığı için teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:13
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          Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li ünlü oyuncu John Cusack'ın İsrail merkezli Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü'nün işgal altındaki Gazze'ye yönelik yerinden etme raprounu kamuoyunun bilgisine sunduğu için teşekkür etti.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Filistin Dışişleri Bakanlığı, John Cusack'ın paylaşımına karşılık, "Platformunuzu kullanarak Gazze'de her geçen dakika yaşanan trajediyi dünyaya duyurduğunuz için teşekkür ederiz" ifadeleriyle tanıt verdi.

        • 3

          "DÜNYA NELER OLDUĞUNU GÖRMELİ"

          Ünlü oyuncu, 17 Ekim'de ilgili raporu konu alan bir haberin linkini paylaşarak, "Dünya neler olduğunu görmeli. Gazze harabeye dönene kadar bombardıman durmayacak. Hayatta kalanlar ucuz işgücü olarak kullanılmak üzere Mısır'a gönderilebilir. İsrailli düşünce kuruluşu Gazze'nin tamamen etnik temizliğe tabii tutulması için bir plan hazırladığını söylüyor" açıklamasını yaptı.

        • 4

          "GAZZE'NİN TAMAMEN BOŞALTILMASI İÇİN NADİR BİR FIRSAT"

          İsrail merkezli Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü, 17 Ekim'de yayınladığı tavsiye raporunda, "Şu anda Mısır hükümetiyle koordineli olarak Gazze Şeridi'nin tamamının boşaltılması için eşsiz ve nadir bir fırsat var. Gazze Şeridi'ndeki tüm Arap nüfusunun yeniden yerleştirilmesi ve insani rehabilitasyonu için İsrail, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan'ın ekonomik ve jeopolitik çıkarlarıyla uyumlu, acil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir plan gerekiyor" dedi.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

        • 5

          John Cusack

        Haberi Hazırlayan: Şevval Yılmaz

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