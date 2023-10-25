John Cusack'a Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan teşekkür

"GAZZE'NİN TAMAMEN BOŞALTILMASI İÇİN NADİR BİR FIRSAT"



İsrail merkezli Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü, 17 Ekim'de yayınladığı tavsiye raporunda, "Şu anda Mısır hükümetiyle koordineli olarak Gazze Şeridi'nin tamamının boşaltılması için eşsiz ve nadir bir fırsat var. Gazze Şeridi'ndeki tüm Arap nüfusunun yeniden yerleştirilmesi ve insani rehabilitasyonu için İsrail, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan'ın ekonomik ve jeopolitik çıkarlarıyla uyumlu, acil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir plan gerekiyor" dedi.



Fotoğraflar: AP, Reuters