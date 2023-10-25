Galatasaray-Bayern Münih maçı yazar yorumları

Bir başka sorun ise Sarı-Kırmızılı takımın sol kanatta sorun yaşadığı. Kazımcan da Angelino da kalite olarak bu yeri dolduramıyorlar. Okan Hoca, Angelino ile başlasa daha mı iyi olurdu tartışması elbet yapılıyor şimdi. Karşılaşmanın en dikkat çeken oyuncusu Abdülkerim oldu. Hata yapmadığı gibi sol bekin açıklarını kapatmaktan yoruldu. Her şeye rağmen, muhteşem bir ilk yarı izledik. Çok büyük şansızlık yaşandığı bir gerçek olsa da, bu tür maçlar da yakalanan gol pozisyonlarının sonuçlandırılmasının gerektiğini de vurgulamak gerekir. Bunu da herhalde kalite ile açıklamak mümkün.