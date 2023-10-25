Galatasaray-Bayern Münih maçı yazar yorumları
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında konuk ettiği Bayern Münih'e 3-1 mağlup olmasına rağmen ortaya koyduğu futbolla alkış topladı. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların Alman devi karşısındaki performansını değerlendirdi.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray’ın Ali Sami Yen’de oynadığı dominant ilk yarı, 45 dakika boyunca vazgeçmeden yapılan önde baskı gerçekten olağanüstü umut veren cinstendi. Ali Sami Yen’in gördüğü en iştahlı 45 dakikalardan biriydi dün. İlk yarı bittiğinde Galatasaray’ın gol beklentisi 2,15, Bayern’inse 0,42 idi. Şutlarda 16-3’lük açık bir fark vardı. Galatasaray daha fazla topla oynamış, daha fazla korner atmış, 4-5 net pozisyon yakalamıştı. Tek eksik, gerçekten de tek eksik ikinci goldü. Dakikalar geçtikçe iki güçlü negatif sinyal yükselmeye başlamıştı sahadan:
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1- 60 dakikalık yoğun hücum pres, yorgunluk belirtilerine dönüşmüştü. Bayernliler Galatasaray’ın birinci pres hattından kurtulduklarında sahanın merkezinde 2-3 dönümlük büyük boşluklar oluşmaya başlamıştı.
2- Kazımcan Karataş bir saat boyunca iyi niyetle çok mücadele etti ama 60-75 arası peş peşe hatalar yaptı genç oyuncu. Golden 1 dakika önce ayağındaki topu kornere bırakması, acilen değiştirilmesi gerektiğinin net bir sinyaliydi. Peş peşe pozisyonlar ve gol de onun kanadından geldi zaten.
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Bayern Münih’in gruplarda deplasmanda maç kazanması haber değeri taşıyan bir durum değil elbette. Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda 36 maçtır kaybetmiyorlar, bu müsabakaların 33’ünü kazanıp sadece 3’ünü beraberlikle bitirmişler. Dün de Galatasaray’ın oyunu Bayern’in genetiğine, Bayern’in tarihine kaybetti adeta. İlk devre oynanan oyunun ikinci golü getirmemesi büyük talihsizlikti gerçekten. Yazık oldu. Gerçekten çok yazık oldu.
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Levent Tüzemen (Fotomaç): Galatasaray'a bu yenilgi hiç yakışmadı. 70 dakika boyunca Bayern'e karşı üstün oynayan, pozisyon zenginliğini elinde bulunduran Galatasaraylı futbolcular, hak etmedikleri bir yenilgi ile karşılaştılar. Bayern Münih'in bu zamana kadar ki oynadığı maçlarda bir rakipten bu kadar çok gol baskısı yediğine tanık olmadık.
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Torreira'nın yıldızlaştığı, İcardi'nin fedakarca mücadele ettiği, defansın 70 dakika dikkatli oynadığı oyunda bazı oyuncular taşın altına elini sokamadı. Tete çok etkisizdi, Zaha verimli bile olamadı. Ama en kötüsü Kazımcan'a bu kadar uzun süre tahammül edilmesiydi. Bir teknik adam maçı izlerken kararlarında geç kalmayacak. Yaptığı değişikliklerin hepsi doğruydu ama Zaha, Kerem, Tete, Kaan Ayhan ve Kazımcan'ın tükendiğini gördüğü halde bu değişikliklere Okan hoca çabuk karar veremedi.
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Pozisyon zenginliği Galatasaray'daydı ama vuruş becerisi olarak Bayern üstündü. Kerem inanılmaz pozisyonları harcadı, birinde kaleciyle karşı karşıyayken topun dibine gireceğine aşırtma vuruş yapıp kaçırdı. Okan hoca Türkiye Ligi'nde Kazımcan'ı oynatır ama Avrupa'da Kazımcan o görevi kaldıramaz. Çünkü fizik olarak zayıf, düşünce olarak titrek, sadece uzun taç attığı için forma giyemez. Galatasaray iki golü de Kazımcan'ın hatasından yedi. Tribünlerin Kazımcan'ı alması konusunda önceden yaptığı uyarıya maalesef Okan hoca müdahale etmekte geç kaldı. İnsan şuna üzülüyor, en kötü bir puan alacakken üstün ve etkili oynadığı oyundan mağlup ayrılıyor. 70 dakika ortaya konan mücadele gücünün, pozisyon arayışlarının, yürekli oyunu kutlamak lazım.
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Mehmet Ayan (Habertürk): Kazandık maçı! Hayır kafayı falan yemedim. Ne dediğimi gayet biliyorum. Slogan atacak halim de yok. Bildiğin kazandık. Zihnen 3 puanı aldık. Hepimiz biliyorduk ki o ‘melun ilk yarı sonrasında’ o maçı kağıtta, skorda, puan cetvelinde kaybedecektik. 1-1 iken 50’de Sane kaçırdığında da, 63’te Muslera kurtardığında da biliyorduk 3 puan alamayacağımızı.
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Bir Türk takımının ‘gelmiş geçmiş en iyi Avrupa maçı ilk yarısından’ 1-1 çıkınca kanaat getirdik ki o enerji ikinci 45'e yetmeyecekti. O golleri kaçırmayacaktık be abi! İlk 11 dakikada 3 net pozisyon, 38’de bir tane daha. Yetmezmiş gibi 45+1’de bir de şahikası… Önde baskı muhteşemdi. Atılan 16 şut, girilen en az 7-8 gol pozisyonu. Yapamadın mı golü olmuyor usta! Enerjiyi ilk yarıda tükettik; nefesi oracıkta beraberlikle bırakıverdik.
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Harika oyun hak ettiği övgüyü aldı. Tribünü, medyası sosyal medyası biteviye alkış tuttu. 60’lara dek direndik. 73’te yediğimiz gol bas bas bağırarak geldi. Herkes gördü bence sahada oynayanlar dahil. Başta söylediklerim züğürt tesellisi değil. Zihnen kazandığını, aklen elde ettiğini cebine koyamadın; hepsi bu. İkinci yarıya 1-1 çıkarken sallanacağın belliydi. Olması beklenen oldu. Bayern adına olması gereken… Şimdilik bir teşekkür ile bitirelim tüm takıma…
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Cem Dizdar (Fanatik): Maçtan bir gün önceki basın toplantısında Tuchel, Şampiyonlar Ligi’nde değil iki, bir hatanın bile fazla olduğunu söylüyordu. Oysa dün akşam ilk yarıdaki Galatasaray baskısı Bayern’e onlarca hata yaptırdı. İlk 15 dakikalık bölümünde maçın en gayretlilerinden Kerem gole yaklaştığı üç pozisyonu kullanamadı. Ancak Bayern, Abdülkerim’in orta sahadaki geciken hamlesini boşa çıkararak golü buldu. Tersten düşünüldüğünde Tuchel bir haklıydı, ilk hata gol getirdi!
- 11
Icardi’nin kazandırıp attığı penaltı golü ise genellikle ters kanattaki Sacha Boey üzerinden oynayan Galatasaray’ın o kanattan olgunlaştırdığı en ciddi hücumuydu neredeyse. Diğerlerinde Zaha o kanadı sadece zorladı ancak etkili olamadı. İkinci devrede de epey zaman değişen çok şey yoktu. Torreira’nın bitmeyen enerjisi Bayern’i orta sahada felç ederken kapılan toplar gereken verime ulaştırılamadı. Rakibi kaleden uzak tutmayı başardılar ancak ilk devrenin aksine içeri girmekte yavaş yavaş zorlanmaya başladılar. Ve 70’lere doğru o enerjik oyun birden bıçak gibi kesildi ve Bayern daha rahat top gezdirmeye başladı.
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Özellikle çizgiye kaçarak alanı genişleten Coman’a ulaştırılan toplar tehlikenin habercisiydi. İkinci golü de oradan ve belki de sahanın en görünmezi Kane ile buldular. Sonrası kopuş!.. Bu kez soldan getirdikleri topla maçın bitişi. Benim açımdan şaşırtıcı olan Galatasaray’ın onca değişikliğinden birinin maçın görünmeyeni Icardi’nin olmayışıydı. Enerjik oyunculardan Tete’nin çıkışı orta saha savunmasını, Kerem’in çıkışı ise ön alan baskısını akamete uğrattı. Yani maçı anlatan Müjdat Muratoğlu’nun altını çizdiği gibi 75 dakika rakibi sahadan silmek yetmiyor! Aslolan maçın tamamını oynamak. İşte buraları da çözebildiğinde Galatasaray, grubun hala iddialısı olarak yoluna devam edecektir.
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İbrahim Yıldız (Habertürk): Karşılaşmanın ilk 45 dakikasına bakıldığında sanki Galatasaray’ın karşısında sıradan bir takım vardı. Ceza sahasından çıkmakta zorlanan Alman takımı ilk golü atmasına rağmen, oyun kurma ve mücadele gücünden uzaktı. Sarı-Kırmızılı oyuncular önde baskı yaparak, rakibin pas trafiğini engelledi. Dünya devi bir takımın nasıl ezik ve etkisiz olduğunu görmek taraftarı fazlası ile sevindirdi.
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Kerem Aktürkoğlu 3 net gol pozisyonunu değerlendirebilse, bırakın Avrupa’yı dünyanın her yanında manşetlerdeydi. Ne demişler kaçan balık büyük olurmuş. Ya da futbol deyimi ile atamayana atarlar. Öyle de oldu. İkinci yarı yine baskılı oynayan, fırsatlar bulan Galatasaray’dı. Ancak 70. Dakikadan sonra oyunun hakimiyeti rakibin eline geçti. Bunun temel nedeni yorgunluktu. Okan Buruk, hamlelerde geç kaldı. Orta alan tamamen oyundan koptu. Fiziksel güçsüzlük kendini gösterdi.
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Bir başka sorun ise Sarı-Kırmızılı takımın sol kanatta sorun yaşadığı. Kazımcan da Angelino da kalite olarak bu yeri dolduramıyorlar. Okan Hoca, Angelino ile başlasa daha mı iyi olurdu tartışması elbet yapılıyor şimdi. Karşılaşmanın en dikkat çeken oyuncusu Abdülkerim oldu. Hata yapmadığı gibi sol bekin açıklarını kapatmaktan yoruldu. Her şeye rağmen, muhteşem bir ilk yarı izledik. Çok büyük şansızlık yaşandığı bir gerçek olsa da, bu tür maçlar da yakalanan gol pozisyonlarının sonuçlandırılmasının gerektiğini de vurgulamak gerekir. Bunu da herhalde kalite ile açıklamak mümkün.
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Osman Şenher (Milliyet): Şampiyonlar Ligi maçında Bayern gibi bir takımla oynuyorsan girdiğin pozisyonların ikisini, üçünü gol yapacaksın. Başka türlü kazanamazsın. Yenilen ilk golde de Kazımcan'ın çok büyük hatası ve ıskası vardı. Skor ne olursa olsun bütün futbolcular hata da yapsalar, ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Sahada hata yapan, oyundan düşen futbolcular vardı. Bunlara rağmen yine de Galatasaray büyük bir fırsatı kaçırdı. Alman ekibini bu kadar sindirmişsen, büyüklüğünü kabul ettirmişsen o zaman galip geleceksin.
- 17
Bavyera ekibinin fizik gücü en üst seviyede. Kopenhag'ı da 83. dakikada attığı golle yendi. Maçın son 20-25 dakikası rakibinin üzerine geliyor ve gol buluyor. Teknik direktör Thomas Tuchel, Galatasaray'a karşı da aynı taktiği yaptı. Maç boyunca bekledi, son 20 dakikada rakibinin yorulduğu en zayıf anında iki gol atarak İstanbul'da da üç puanı aldı.
- 18
Bu mağlubiyete ne kadar üzülmedik desek, yalan söylemiş oluruz. Ama bu kadar iyi oyunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. Sonuçta Alman ekibinin gruptan birinci çıkacağını aşağı yukarı zaten tahmin ediyorduk. Galatasaray'ın ikincilik şansı devam ediyor. Ben yine de grubu Bayern'in arkasında ikinci olarak bitireceğini, Devler Ligi'nde devam edeceğini düşünüyorum.
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Ömer Üründül (Sabah): Galatasaray takım halinde mükemmel oynadığı ilk yarıda ne yazık ki Bayern Münih gibi bir takım karşısında eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Alman ekibi ilk yarıda iki kez çıktı, ilk çıkışında erken skor avantajı yakaladı. Sonrasında Galatasaray, hiçbir moral bozukluğuna uğramadan, müthiş ön alan baskısıyla rakibi kendi ceza sahasına hapsetti. Müthiş yardımlaşmalı bir ön alan baskısı vardı. Benim saydığım, penaltı golü dışında 5 fırsat yakaladı.
- 20
Kerem Aktürkoğlu iki tane net fırsatı kaçırdı. Bir tane de mükemmel vuruşunu aynı güzellikte kaleci kurtardı. Bu çok başarılı futbol, taraftarı da üst düzeyde coşturuyordu. Ama tabii ki benim bütün endişem ikinci yarı içindi. Devrenin başında da 15 dakika yine aynı tempodaki Galatasaray sahadaydı. İcardi bir fırsatı değerlendiremedi.
- 21
Galatasaray'ın alışılan son yarım saat yorgunluğu gündeme geldi. Buradaki en önemli dezavantaj; Galatasaray'ın oyundan fizik olarak düştüğü zaman kontrol futbolu uygulamasının yeterli olmayışıydı. Bu yüzden büyük kopukluk başladı. Rakipten gol sinyali veren ataklar gelişti. Sonra da o dakikaya kadar sahada hiç görünmeyen deneyimli santrfor Kane bir şans golü atınca moraller de tükendi. Sonrasında da Bayern Münih farkı ikiye çıkararak maçı bitirdi. Bana göre Galatasaray yenildi ama bilhassa 60 dakika oynadığı şahsiyetli futbol övgüye layıktı. Aslan, gruptan çıkmak için en önemli finali İstanbul'da Manchester United ile oynayacak.
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- 22
Serkan Korkmaz (Fotomaç): Hafta sonu derbide kötü oynamasına rağmen kazanan bir Galatasaray izlemiştik ama dün gece Alman devi Bayern Münih karşısında muhteşem oynayıp kazanamayan bir Galatasaray izledik. İlk yarı en az iki farklı önde girmeliydik soyunma odasına. Sarıkırmızılılar kalelerinde yaşadıkları ilk pozisyonda topu filelerinde görmüş, bu gole Icardi'nin Panenka'sıyla karşılık vermişti. Kerem ile Icardi'nin ilk yarıda adeta boş kalelere kaçırdıkları iki pozisyonun bedeli ağır oldu.
- 23
Sayısız şut çektik, pozisyona girdik ama ikinci golü bir türlü atamadık. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz; Galatasaray'ın mücadelesini ve kararlılığını tüm dünyadaki futbolseverlerin özet görüntülerden idrak etmesi çok zor. Gel de anlat onlara "skorun 1-3 olduğuna bakmayın, aslında maç bizim hakkımızdı" … Bla bla bla… Futbol (maalesef) sonuç oyunu. Resmen yazık oldu.
- 24
"Buldun mu atacaksın", "atamayana atarlar", "yenildik ama ezilmedik"… Ne derseniz deyin. Maç bitti fakat gruptan çıkma mücadelesi sürüyor. Sonuçtan hoşnut değiliz elbette ama unutmayalım; Bayern Münih'e yenildik. Ortaya koyduğumuz oyunla gruptaki ikincilik koltuğunun en güçlü adayı olduğunu gösterdiğimizi düşünerek avunabiliriz. Bu kadar iyi oynayıp da kaybetmemizin gerekçesini uzakta aramamak lazım. Adamlar maçlarda kötü oynadığında bile ayakta kalıyor ve 90 dakika koşunca bunu yapamayan her rakip karşısında bir şansları muhakkak oluyor. Adamlar malesef bizimkiler gibi yorulmuyor.
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- 25
Engin Verel (Akşam): Taraftar desteğini de arkasına alan Galatasaray, ilk dakikadan itibaren topa ve oyuna hakim taraftı. Kerem Aktürkoğlu çok çalışkan, çok hırslı ve çok fazla artısı olan bir oyuncu. Ancak son vuruş konusunda çok çalışması lazım. Eğer biraz becerikli olsaydı, Bayern golü bulmadan, Galatasaray 2-0 önde olabilirdi.
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Galatasaray golü yedikten sonra özgüveninde bir sarsılma olmadan aynı şekilde ritmini yüksek tutarak saldırmaya devam etti. Icardi'nin penaltısından sonra Galatasaray'ın yine net fırsatları vardı. Torreira'nın kafa vuruşunun ağlarla buluşmaması Bayern adına şanstı. Bu kadar baskı yapan Galatasaray'ın 70'ten sonra oyundan düşmeye başladığını gördük.
- 27
Ne yazık ki Okan Buruk, gol yiyene kadar bekledi. Bana göre daha önce değişiklikler yapılmalıydı. Bayern skoru 3-1 yaptıktan sonra artık maçı çevirmek imkansız hale gelmişti. Yapılan hamlelerin de sonuç vermeyeceği açıktı. Galatasaray 70 dakika oynadığı futbolu 90 dakikaya çıkartırsa, o zaman Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten etkili bir takım durumuna gelebilir. Bu söylediğim Avrupa'da oynayan tüm takımlarımız için geçerli. Türk futbolunda nelerin eksik olduğunu dün bir kez daha gördük.
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Serkan Akcan (Fanatik): Galatasaray, Bayern Münih’e karşı ön alan baskısını Şampiyonlar Ligi standardının bile üstüne çıkardığı bir ilk yarı oynadı. Dev bir rakibe karşı dominasyon, nefes aldırmayan bir ön alan baskısı, pozisyonlar, yüksek gol beklentisi yani pozitif futbol adına sahada yapılması gereken her şeyi yaptı Okan Buruk ve öğrencileri ilk yarı boyunca. Bayern Münih’e karşı Şampiyonlar Ligi sezonunun açılış maçında Manchester United 3 gol atmasına rağmen 90 dakikada sadece 9 şut denerken, Kopenhag tüm maça 11 şut sığdırabilmişti.
- 29
Doğrusu Galatasaray’ın sadece ilk yarıda 16 şut çekmesi, Bayern’in son yıllarda gördüğü en büyük baskının ispatıydı. Nitekim geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City’nin bile 3-0 kazandığı maçın tamamında Bayern’e 17 şut attığı düşünüldüğünde Galatasaray’ın nasıl çılgın bir ilk yarı oynadığı daha net anlaşılır. Bu etkileyici performans, insan faktörü düşünüldüğünde büyük bir efor gerektiriyor. Birinci saat dolarken Galatasaray’ın yorulmasıyla Harry Kane’in kendi ceza yayı civarından çıkardığı toplar orta sahaya doğru kaymaya başladı.
- 30
Bayern Münih kalitesini bozacak tek şeyin sahanın her bölgesinde yapılacak şiddetli baskı olduğunu herkes bilir ama 1 saatin üstünde bu baskıyı yapacak takım yok denecek kadar azdır. Okan hoca ve futbolcularının yorulana kadar yani 70 dakikalık performansı olağan dışıydı. Kazımcan, Zaha, Kerem o kadar yoruldular ki bayılmak üzereyken golü yedik. Aşırı yorulmadan hamleler gelebilseydi bu performans en azından 1 puanla taçlandırılabilirdi. Galatasaray bunu fazlasıyla hak etmişti.
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