"ONUN KALICI MİRASI TÜM DÜNYADA HİSSEDİLECEK"

Richard Roundtree'nin menajerlik şirketinden yapılan açıklamada "Dostumuz ve üyemiz Richard Roundtree'nin kaybının yasını tutuyoruz. Onun çığır açan kariyeri dünya çapında eğlencenin çehresini değiştirdi. Onun kalıcı mirası tüm dünyada hissedilecek. Bu zor dönemde kalplerimiz ailesi ve sevdikleriyle birlikte" denildi.