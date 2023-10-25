Konferans Ligi'nde yarın Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor. Galatasaray derbisinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Daniel Amartey'in ardından siyah-beyazlılarda dün de Tayfur Bingöl sakatlandı. Tayfur'un da uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem olduğu tespit edildi.

SAKATLIK LİSTESİ UZADIKÇA UZUYOR

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana birçok isim sakatlık yaşarken bu durum teknik heyetin de elini sürekli zorda bırakan bir faktör oldu.

Siyah-beyazlılarda şu anda geçen sezon çapraz bağlarından uzun süreli sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra trafik tartışması sırasında sakatlanıp ameliyat olan Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Umut Meraş, Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl'ün sakatlıkları bulunuyor. Salih Uçan ve Eric Bailly de derbi öncesinde sorun yaşayan isimler olurken Bodo maçında kadroda olabilirler. Beşiktaş'ta sakatlığını atlatıp derbide forma giyen Gedson Fernandes'in ise hafif ağrıları devam ediyor.