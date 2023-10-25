Barajda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Demirköprü Barajı'nda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Demirköprü Barajı kıyısında bulunan ve en son milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğu tahmin edilen Çakalaller ve Sindel volkanlarının lav kalıntıları, 63 yıl önce inşa edilen barajın faaliyete geçmesiyle su altında kaldı.
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İklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle sular metrelerce çekilince alışılagelmiş koyu renginin dışında ortaya çıkan beyazlaşmış lav kalıntıları gün yüzüne çıktı.
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Salihli'yi Köprübaşı, Demirci ve Kütahya'nın Simav ilçesine bağlayan yoldan geçenler lav kalıntılarını görme imkanı buluyor. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sahasında bulunan bölge, özellikle fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.
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Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark Müdürü Yiğit Karakuzu, baraj tabanında ortaya çıkan lavların bir zamanlar koyu renkli olduğunu söyledi.
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Suların çekilmesiyle baraj kıyısında ilginç görüntünün oluştuğunu dile getiren Karakuzu, "Koyu renkli lavlar, baraj yapılınca sular altında kaldı. Daha sonra suları çekilen baraj bize bu görüntüyü sundu.
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Çok ilgi çekici olduğu için meraklıları fotoğraf çekmeye buraya geliyor" diye konuştu.
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Lavların beyazlamasının farklı sebepleri olabileceğini aktaran Karakuzu, şunları kaydetti:
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"Şu an Çakallar ve Sindel volkanlarından çıkan akıntının içinde duruyoruz. Baraj çekilince ortaya çıkan görüntünün, kayaçların uzun yıllar su altında kalmasından beyazlaştığını düşünüyoruz.
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Mevsimsel olarak akarsuların göle taşıdığı sedimentlerin çökelmesiyle ve burada çeşitli mikroorganizmaların ve kabuklu canlıların üzerinde yaşamlar oluşturmasıyla ortaya çıkan bir beyazlık olduğunu düşünüyoruz."
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