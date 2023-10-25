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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"BÜTÇEMİZİN ÖNCELİĞİ DEPREMDE YIKILAN ŞEHİRLER"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Cumhurbaşkanlığı olarak Meclis'e sunduğumuz önemli bir düzenleme de 2024 bütçesidir. Bütçemizin temel önceliği depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması ve depreme karşı alınacak önlemlerdir. 14 milyondan fazla insanımızı etkileyen 6 Şubat depremlerinin acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz. Ne yaşanırsa yaşansın bu felaketi gündemimizde tutuyoruz.

"TÜRKİYE VATANDAŞLARINI MAĞDUR ETMEZ"

Enflasyonla da çok yönlü bir mücadele içerisindeyiz. Ekonomide atılan adımların günlük hayattaki yansımalarını görmek biraz vakit alıyor. Türkiye vatandaşlarını mağdur etmez. Her çalışanın her emeklinin sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Gençlere 10 GB internet sözümüzü tuttuk. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

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"BU PARTİ, BELEDİYELERDEKİ BAŞARILARIYLA KENDİNİ İSPATLADI"

Önümüzdeki mart ayında yapılacak mahalli idareler seçiminde muhalefetin elinde ıstırap çeken belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Kendi yönetimimizdeki belediyelerde de seçimi çok daha farkla kazanmalıyız. Bu parti belediyelerdeki başarılarıyla kendini ispatlamış bir parti teşekkülüdür.

"TARİH, TEZKEREYE HAYIR DİYENLERİ AFFETMEYECEK"

Terörle mücadele önceliğimizdir. Kahraman ordumuz destan yazıyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörü kaynağında doğrudan kurutma stratejimiz sürüyor. Tezkerenin kabulüyle terörle mücadele daha da güç kazandı. Tarih tezkereye hayır diyerek teröre can suyu olanları affetmeyecektir. Terör koridorunu yeni harekatlarla parçalamayı sürdüreceğiz. Teröristlerin başını ezeceğiz.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Filistin davamıza sahip çıkacağız. 7 Ekim'den bu yana krizin daha da büyümemesi için elimizden geleni yaptık yapıyoruz. 8 uçak dolusu tıbbi yardım gönderdik. İsrail'in devlet yerine örgüt gibi hareket etmesini asla tasvip etmedik etmeyeceğiz. Saldırılarda ölenlerin neredeyse yarısı çocuklar. Dünyada sadece çocukları öldürmek için sokakları ateşe boğan bu insanlık dışı eylemi sürdüren bir devlet veya ordu bulamazsınız.

"HAMAS BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Şimdi buradan İsrail'e sesleniyorum. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü batını sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş bir mücahitler grubudur.

"İSRAİL'E GİTME PROJEMİZ VARDI GİTMEYECEĞİM"

Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suiistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik. İsrail çocukları öldürüyor, çocukların öldürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz insanlıktan nasibimizi aldık. İsrail'in Gazze'ye saldırıları hem katilliğe hem akıl hastalığına delalet eden bir haldir. Lafa gelince demokratlığı, çoğulculuğu kimseye bırakmayanların faşist yüzlerini ibretle izliyoruz. Gazze için kalbimizle, dilimizle, elimizle yapılması gereken neyse yapacağız. Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.

"DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Gazze'de masumlar ölmeye devam ettikçe, bölgemize gönderilen hiçbir gemi, yapılan hiçbir şov barışı getirmeyecektir. İsrail barış çağrımıza kulak vermeli. Canlı kalmış ölülerle dolu bir dünyada, biz ülke ve millet olarak hakikati haykırmaya diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz. Taraflar elini tetikten çekmeli. Ateşkes ilan edilmeli. Barış çağrımıza kulak verilmedir. Rehineler hızla serbest bırakılmalı. Refah sınır kapısı sürekli açık kalmalıdır. Yerleşimci terörü de son bulmalıdır.

GARANTÖRLÜK AÇIKLAMASI

Türkiye sorumluluk almaktan asla geri kalmayacaktır. Garantörlük en tutarlı yöntemdir. Somut adım atmaya davet ediyoruz. Filistin tarafının garantörlerinden olmaya hazırız. Önerdiğimiz garantörlük en somut yöntemdir."