Otomobilin kapılarından 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu çıktı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilin yolcu ve bagaj kapılarına gizlenmiş 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği istihbaratını aldı.
Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, aracın yolcu ve bagaj kapılarına gizlenmiş şekilde 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Araçta bulunan K.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Fotoğraf: AA