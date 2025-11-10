Ordu'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kuyumcudan altın çalındığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı
Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen bir şüpheli, bir miktar altın satın almak istediğini söyledi.
Şüpheli, bu sırada tezgahın üzerinde duran yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altını çalarak kaçtı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
