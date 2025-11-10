Habertürk
        Ordu'da kuyumcudan hırsızlık iddiası

        Ordu'da kuyumcudan hırsızlık iddiası

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kuyumcudan altın çalındığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 19:33 Güncelleme: 10.11.2025 - 19:33
        Ordu'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
        Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen bir şüpheli, bir miktar altın satın almak istediğini söyledi.

        Şüpheli, bu sırada tezgahın üzerinde duran yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altını çalarak kaçtı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #ordu
        #ordu haber
        #yerel haber
