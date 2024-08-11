Ordu'da In-situ'ya ulaşıldı

Ordu'da yeni bir arkeolojik eser, ortaya çıkraıldı. Aziz Konstantin ve Helana Manastırı’nda In-situ zemin mozaiğine ulaşıldı.

Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Doç. Dr. Seçkin Evcim’in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser, Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor.

Aziz Konstantin ve Helena Manastırı Kilisesi’nde açığa çıkarılan in-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim dikkate alındığında 5 ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendirilebiliyor.

In-situ zemin mozaiği üslup ve biçim bağlamında değerlendirildiğinde kullanılan geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

Daha çok bordürlerde karşılaşılan rhombusun burada bir panoyu oluşturduğu görülüyor. Rhombus ve etrafındaki labrysler ile oluşturulan panonun benzerlerini Anadolu da görmek mümkün.

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Kıvrımlı akantus tasarımının da Erken Bizans döneminde kullanıldığı biliniyor. Genellikle bordürlerde tercih edilen kıvrımlı akantusun doğayı yansıtan meyve motifleri ve hayvan figürleriyle birlikte işlendiği de görülüyor.