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        Haberler Gündem Güncel Ordu'da hastanelerde çorbası ikramı | Son dakika haberleri

        Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden hastanelerde çorbası ikramı

        Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelerde vatandaşlara çorba ikramı yapılıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:21
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          Ordu'da sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelerde vatandaşlara çorba ikramı yapılıyor.

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          Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından "Afiyet şifa olsun" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında Ordu Devlet Hastanesi, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi ile Ünye Devlet Hastanesi'nde büfeler yerleştirildi.

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          Gerek muayene olmak için gerekse hasta ziyaretine gelen vatandaşlara yönelik çorba ikramı, Büyükşehir Belediyesi'nin standlarında hafta içi her gün sabah 08.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

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          Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bilkay, daha önce üniversite, kütüphane, gençlik merkezleri ve halk pazarlarında bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

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          Şimdi de hastanelerde bu uygulamayı başlattıklarını açıklayan Seyfettin Bilkay, "Ordu Devlet Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Ünye ve Fatsa Devlet Hastanelerimizde her sabah vatandaşlarımıza sıcak bir çorba ikram ediyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. Şu anda 1000 adet çorba ile başladık. Bu sayı giderek artabilir" dedi.

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