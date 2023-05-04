Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

Orchestra Theatre’dan 'Bir Terennüm'

Deneyimli tiyatrocu Şebnem Sönmez süpervizörlüğünde hayata geçirilen Orchestra Theatre'ın yeni oyunu “Bir Terennüm” seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Giriş: 04.05.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Orchestra Theatre’dan 'Bir Terennüm'
HABERTURK.COM


Orchestra Content, hayaliyle var olanları bir araya getirme hedefiyle tiyatrocu Şebnem Sönmez süpervizörlüğünde, 2022’de, hayata geçirilen Orchestra Theater'ın yeni oyunu “Bir Terennüm” seyirciyle buluşmaya devam ediyor.
Firuze Engin’in kaleme aldığı, Gülhan Kadim’in yönetmen koltuğuna oturduğu ikinci oyunu “Bir Terennüm”de, sahneyi İpek Türktan ve Tolga İskit paylaşıyor. “Bir Terennüm”ün mayıs gösterimleri şöyle;

▪︎ 5 Mayıs 2023 Cuma, 20.30 - Oyun Atölyesi

▪︎ 10 Mayıs 2023 Çarşamba, 20.30 - Kumbaracı50

▪︎ 13 Mayıs 2023 Cumartesi, 20.30 - Baba Sahne

▪︎ 31 Mayıs 2023 Çarşamba, 20.30 - Kumbaracı50

OYUNUN KONUSU

1935’ten günümüze bir ailenin içinde dolaşıp duran bir şarkı, geçmişten ziyarete gelen konuklar, elden ele dolaşan bir avuç fındık, içinde ruhların, kalplerin durmadan yer değiştirdiği Çamlıca’da bir ev. Ailenin komik, içli, tuhaf, sır dolu insanları; İstanbul’un farklı zamanlardaki sokağa çıkma yasağı günlerinde birbirleriyle buluşur, hafıza zamanı parçalar, her bir parçayı tekrar, tekrar çağırır. Ve bir terennüm bu buluşmalara eşlik eder.

Biletler, oyunatolyesi.com, babasahne.com ve tiyatrolar.com.tr’de.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ölümcül Oyun 7 Mayıs'ta sezonu kapatıyor
Ölümcül Oyun 7 Mayıs'ta sezonu kapatıyor
Türk sinema ve tiyatrosunun öncü ismi
Türk sinema ve tiyatrosunun öncü ismi
'Paraya Hayır' Şehir Tiyatroları'nda
'Paraya Hayır' Şehir Tiyatroları'nda
‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ sahnede
‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ sahnede

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.