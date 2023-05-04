Orchestra Theatre’dan 'Bir Terennüm'

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Orchestra Content, hayaliyle var olanları bir araya getirme hedefiyle tiyatrocu Şebnem Sönmez süpervizörlüğünde, 2022’de, hayata geçirilen Orchestra Theater'ın yeni oyunu “Bir Terennüm” seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Firuze Engin’in kaleme aldığı, Gülhan Kadim’in yönetmen koltuğuna oturduğu ikinci oyunu “Bir Terennüm”de, sahneyi İpek Türktan ve Tolga İskit paylaşıyor. “Bir Terennüm”ün mayıs gösterimleri şöyle;

▪︎ 5 Mayıs 2023 Cuma, 20.30 - Oyun Atölyesi

▪︎ 10 Mayıs 2023 Çarşamba, 20.30 - Kumbaracı50

▪︎ 13 Mayıs 2023 Cumartesi, 20.30 - Baba Sahne

▪︎ 31 Mayıs 2023 Çarşamba, 20.30 - Kumbaracı50

OYUNUN KONUSU

1935’ten günümüze bir ailenin içinde dolaşıp duran bir şarkı, geçmişten ziyarete gelen konuklar, elden ele dolaşan bir avuç fındık, içinde ruhların, kalplerin durmadan yer değiştirdiği Çamlıca’da bir ev. Ailenin komik, içli, tuhaf, sır dolu insanları; İstanbul’un farklı zamanlardaki sokağa çıkma yasağı günlerinde birbirleriyle buluşur, hafıza zamanı parçalar, her bir parçayı tekrar, tekrar çağırır. Ve bir terennüm bu buluşmalara eşlik eder.

Biletler, oyunatolyesi.com, babasahne.com ve tiyatrolar.com.tr’de.

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