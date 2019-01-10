Orban bugün yaptığı basın toplantısında, "Alman siyasetinde Macaristan'ın bir göçmenler ülkesi olmama kararına saygı gösterilmiyor. Özellikle Alman medyasından, bazen çok kaba bir biçimde, anlıyorum ki, bizim de onları (göçmen kabul etme yolunda) izlememiz için baskı yapıyorlar. Biz istemesek bile. Ben burada bir uzlaşma imkanı göremiyorum" dedi.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülkelerin hazırladığı "Küresel Göç Sözleşmesine" ilişkin uluslararası konferansta Merkel, "Bütün dünya göç sorunuyla karşı karşıya. İnsan hakları, göçmenler de dahil tüm dünya nüfusunu kapsıyor." açıklamasında bulunmuştu.

BM'ye üye ülkelerin hazırladığı "Küresel Göç Sözleşmesi" Fas'ta imzalanmıştı.

Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Bulgaristan, Hırvatistan, ABD, Macaristan, Avustralya ve İsrail, sözleşmeyi imzalamayacaklarını duyurmuştu.

Orban ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında, "Macron'un Avrupa’da göçle ilgili atacağı adımlar Macaristan için kötü olabilir. Bu yüzden onunla savaşmalıyım." dedi.