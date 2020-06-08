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Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını müzik sektörünün yanı sıra sinemayı da etkiledi. Salgın sebebiyle tüm çekimlere ara verilen Hollywood'da kameralar 12 Haziran'da yeniden çalışmaya başlayacak.

Alınan tedbir kararları kapsamında öpüşme ve sevişme sahnelerinde bundan böyle oyuncular rol almayacak. Onun yerine bilgisayarla hazırlanan efektlerden yararlanılacak ya da senaryo değiştirilecek.

Hazırlanan 22 sayfalık yönetmeliğe göre; setlere dezenfektan verilecek ve tüm ekip koronavirüs testinden geçirilecek. Televizyon programlarına da artık seyirci alınmayacak.

OSCAR'DA DA TARİHİ DEĞİŞİKLİK

Öte yandan onlarca dev bütçeli filmin vizyon tarihleri değişirken aralarında Cannes Film Festivali'nin de bulunduğu birçok festival iptal olmuştu. Sinema salonları kapalı olduğu için yüzlerce film vizyona girememişti.

Oscar'ları dağıtan Akademi de salgın yüzünden birçok film vizyona giremediği için ödüle aday olma kriterlerinde çok önemli bir değişiklik yapmıştı. Akademi, 'Bir filmin Oscar'a aday olabilmesi için Los Angeles'ta en az bir hafta vizyona girmesi gerekir' kuralını bu yıl için iptal etmişti.

Akademi, tarihinde ilk kez doğrudan dijital platformlarda seyirciyle buluşan filmleri de Oscar adaylığı için değerlendirmeye alacak.