Oppo Reno 5 5G ve Oppo Reno 5 Pro 5G modellerini tanıtacak. Oppo, akıllı telefon serisinde FDF Full-Dimensional Human Video Technology System olacağını açıkladı. İşte Oppo Reno 5 Pro özellikleri ve fiyatı....

OPPO RENO 5 5G VE OPPO RENO 5 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Oppo Reno 5 Pro, Portrait Sense motoru, yapay zeka destekli yüz tanımlama, Super Clear Portrait, OFL Skin Optimization ve Face Aberration Correction gibi algoritmaları barındırıyor. Image Enhancement motoruysa Super Image Stabilizer, Motion Time-lapse, Super Night Scene Video, DOL-HDR ve diğer özelliklere ev sahipliği yapıyor.

OPPO Reno5 serisinde yer alacak Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G, China Telecom'un veritabanına eklendi. Telefonların veritabanına eklenmesiyle bazı özellikleri ve fiyatı da gün yüzüne çıktı. PEGM00 ve PDSM00 model numaralı telefonlar, serinin Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili versiyonları değildi.

OPPO RENO 5 PRO FİYATI NE KADAR?

Buna göre OPPO Reno5 5G, Qualcomm'un Snapdragon 765G yonga setine, Reno5 Pro 5G'yse MediaTek Dimensity 1000+ yonga setine sahip olacak. Akıllı telefonların fiyatlarıysa şu şekilde listelendi:

OPPO Reno5 5G (8 GB + 128 GB): 3.299 (3.940 TL + vergiler)

OPPO Reno5 5G (12 GB + 256 GB): 3.699 (4.420 TL + vergiler)

OPPO Reno5 Pro 5G (8 GB + 128 GB): 3.899 (4.650 TL + vergiler)

OPPO Reno5 Pro 5G (12 GB + 256 GB): 4.299 (5.130 TL + vergiler)