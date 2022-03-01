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Telefon başta olmak üzere akıllı ürün markası OPPO, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2022) Battery Health Engine'e sahip 150W SUPERVOOC hızlı şarjı ve sektör için yeni bir standart oluşturan 240W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojilerini tanıttı.

OPPO kendi geliştirdiği Battery Health Engine'i ultra hızlı 150W SUPERVOOC hızlı şarjın içine entegre ederek, sayısı 1600'e ulaşan şarj işleminden sonra da pilin orijinal kapasitesinin yüzde 80'ini korumasını sağlıyor.

150W SUPERVOOC: 5 DAKİKADA YÜZDE 50 ŞARJ

125W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisinden evrilen Battery Health Engine'e sahip 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj ise 20V/7.5A'ya kadar şarjı destekleyebilen iki şarj pompası bulunan doğrudan şarj teknolojisini kullanıyor. Buna ek olarak 150W SUPERVOOC için kullanılan şarj adaptörü, galyum nitrat (GaN) materyalinin sağladığı kaldıraç etkisiyle bir önceki nesil olan, 58x57x30mm ölçülerinde, ağırlığı ise 172 gram ağırlığa sahip 65W SUPERVOOC adaptörünün boyutuna indirdi.

Doğrudan şarj teknolojisi ve şarj pompalarını kullanarak yapılan 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj, 4500 mAh pili yüzde 50 oranında 5 dakikada şarj ediyor ve yüzde 100 şarj seviyesine sadece 15 dakikada ulaşıyor.

150W SUPERVOOC, şarj deneyimini iyileştirmek için, OPPO'nun özelleştirilmiş pil yönetim yongasıyla çalışan, Akıllı Pil Sağlığı Algoritması ve Pil İyileştirme Teknolojisi olmak üzere iki anahtar teknoloji içeren Battery Health Engine özelliğini getiriyor.

Verilen bilgiye göre Akıllı Pil Sağlığı Algoritması, pilin içindeki eksi elektrotlar boyunca gerçek zamanlı elektrik potansiyelini takip edebiliyor. Şarj akımını makul bir aralık içinde dinamik olarak ayarlayarak, ölü lityumun ortaya çıkmasını etkin bir şekilde en aza indiriyor ve en yüksek şarj akımını devam ettiriyor. Böylece pil ömrünün uzun olmasını ve daha yüksek şarj hızlarını sağlıyor.

Pil İyileştirme Teknolojisi de pilin iç sisteminden başlayarak ömrünü en iyi hale getiriyor. Elektrolit formülünün geliştirilmesiyle, pilin şarj ve deşarj döngüleri sırasında elektrotlar sürekli onarılıyor ve böylece, gerçek zamanlı olarak daha istikrarlı ve dayanıklı bir katı elektrolit arayüzü (SEI) oluşuyor. Bu da pildeki artı ve eksi elektrotların daha az yıpranmasını ve aşınmasını sağlayarak, pil performansını artırıyor ve pil ömrünü uzatıyor.

Battery Health Engine gelecekte OPPO ve OnePlus markalı orta ve üst seviye akıllı telefonların çoğuna entegre edilerek, daha fazla kullanıcıyla güvenlik, verimlilik ve dayanıklılık sağlayacak. Battery Health Engine'e sahip 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisi, 2022'nin ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan bazı OnePlus modellerinde yer alacak.

240W SUPERVOOC: 9 DAKİKAKA YÜZDE 100 ŞARJ

240W SUPERVOOC, 5G devrinde yüksek verimli şarj çözümlerine yönelik artan talep kapsamında geliştirilip, piyasaya sürüldü. 240W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisi 4500mAh kapasiteli bir pili yüzde 1'den yüzde 100'e yaklaşık 9 dakikada şarj edebiliyor.

C-Tip arayüz üzerinde 24V/10A teknolojisi kullanılarak tasarlanan 240W SUPERVOOC hızlı şarjın üç şarj pompası bulunuyor ve sağlanan elektrik 10V/24A'ya dönüştürülebiliyor.

240W SUPERVOOC beş güvenlik koruma önleminin yanı sıra güvenli bir şarj çözümü sağlamak için voltaj, akım ve ısıyı kontrol eden, özel olarak uyarlanmış bir akıllı kontrol yongası barındırıyor.

Özelleştirilmiş bir pil güvenliği izleme yongası, cep telefonundaki pilin kullanım esnasında dış etkiler nedeniyle hasar görüp görmediğini denetliyor. Isıdan koruma, telefonun içine monte edilmiş 13 ısı algılayıcısı ile güçlendirilerek, aşırı ısınma ihtimalini azaltıyor.

OPPO, MWC 2022'de 150W SUPERVOOC ve 240W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojilerinin yanısıra 5G'yi hızlı bir Wi-Fi'a dönüştüren yeni OPPO 5G CPE T2, teknoloji görüntüleme NPU'su MariSilicon X, OPPO Air Glass ve OPPO Retractable Camera teknolojileri ile birlikte Find X5, Find N ve OnePlus 10 Pro gibi amiral gemisi akıllı telefonlarını da sergiledi.