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        Oppenheimer ne zaman vizyona girecek? Oppenheimer filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

        İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer, beyaz perdeye geliyor. Gerçek bir hikayeden esinlenilen ve Cillian Murphy ile Florence Pugh'un başrollerini üstlendiği filmin konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi ile ilgili tüm ayrıntıları derledik! İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 11:25
        • 1

          Dünyaca ünlü fenomen yönetmen Christopher Nolan, biyografik türündeki yeni filmi Oppenheimer ile sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri 100 milyon dolar gibi hatırı sayılır bir bütçeyle gerçekleştirilen film, tüm dünya ile aynı gün Türkiye'de beyaz perdeye çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği filme dair bilgiler...

        • 2

          OPPENHEIMER FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer'ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atım bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.

        • 3

          OPPENHEIMER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer

          Emily Blunt - Katherine 'Kitty' Oppenheimer

          Gary Oldman - Harry S. Truman

          Matt Damon - Leslie Groves

          Robert Downey Jr. - Lewis Strauss

        • 4

          OPPENHEIMER FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Christopher Nolan'ın yeni filmi olan Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemaseverle ile buluşacak.

        • 5
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