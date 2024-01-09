Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Oppenheimer filmi konusu ne ve oyuncuları kim? Oppenheimer gerçek hikaye mi?

        Oppenheimer filmi konusu ne ve oyuncuları kim? Oppenheimer gerçek hikaye mi?

        Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Geceye damgasını vuran film 5 ödül birden kazanan Oppenheimer oldu. Peki, Oppenheimer filmi konusu ne ve oyuncuları kim? Oppenheimer gerçek hikaye mi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyanın takip ettiği Altın Küre Ödülleri'nin 81'incisi düzenlendi. Komedyen Jo Koy tarafından sunulan programda ödüller sahiplerini buldu. Ödül törenine damga vuran ise Oppenheimer filmi oldu. Peki, Oppenheimer filmi konusu ne ve oyuncuları kim? Oppenheimer gerçek hikaye mi? İşte ayrıntılar...

        • 2

          OPPENHEIMER FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atım bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.

        • 3

          OPPENHEIMER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer

          Emily Blunt - Katherine 'Kitty' Oppenheimer

          Gary Oldman - Harry S. Truman

          Matt Damon - Leslie Groves

          Robert Downey Jr. - Lewis Strauss

        • 4

          OPPENHEIMER GERÇEK Mİ, KİM?

          Julius Robert Oppenheimer (22 Nisan 1904 - 18 Şubat 1967) Amerikalı bir teorik fizikçi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin Los Alamos Laboratuvarı direktörüydü. Kendisi genellikle "atom bombasının babası" olarak anılır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Habertürk Anasayfa