Oppenheimer filmi konusu ne ve oyuncuları kim? Oppenheimer gerçek hikaye mi?
Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Geceye damgasını vuran film 5 ödül birden kazanan Oppenheimer oldu. Peki, Oppenheimer filmi konusu ne ve oyuncuları kim? Oppenheimer gerçek hikaye mi? İşte detaylar...
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Dünyanın takip ettiği Altın Küre Ödülleri'nin 81'incisi düzenlendi. Komedyen Jo Koy tarafından sunulan programda ödüller sahiplerini buldu. Ödül törenine damga vuran ise Oppenheimer filmi oldu. Peki, Oppenheimer filmi konusu ne ve oyuncuları kim? Oppenheimer gerçek hikaye mi? İşte ayrıntılar...
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OPPENHEIMER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atım bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.
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OPPENHEIMER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer
Emily Blunt - Katherine 'Kitty' Oppenheimer
Gary Oldman - Harry S. Truman
Matt Damon - Leslie Groves
Robert Downey Jr. - Lewis Strauss
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OPPENHEIMER GERÇEK Mİ, KİM?
Julius Robert Oppenheimer (22 Nisan 1904 - 18 Şubat 1967) Amerikalı bir teorik fizikçi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin Los Alamos Laboratuvarı direktörüydü. Kendisi genellikle "atom bombasının babası" olarak anılır.