Dünyanın takip ettiği Altın Küre Ödülleri'nin 81'incisi düzenlendi. Komedyen Jo Koy tarafından sunulan programda ödüller sahiplerini buldu. Ödül törenine damga vuran ise Oppenheimer filmi oldu. Peki, Oppenheimer filmi konusu ne ve oyuncuları kim? Oppenheimer gerçek hikaye mi? İşte ayrıntılar...