'Opia' buluşması

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile opera sanatçısı Karin Bozkurt, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde ilk kez aynı sahneyi paylaşarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 'İlk aşk' anlamına gelen 'Opia' başlıklı konserde, doktor ve şarkıcı Ferhat Göçer’in tenor yorumuyla doktor ve soprano Karin Bozkurt’un güçlü sesi izleyicilere eşsiz bir pop opera ziyafeti sundu.

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Orkestranın yanı sıra 45 kişilik Lady’s and Gentlemen’s korosunun da eşlik ettiği gecede sahne adeta bir masal atmosferine büründü. Ferhat Göçer’in sevilen şarkılarının yanı sıra Türkçe, İtalyanca ve İngilizce birçok eser pop opera yorumlarıyla seslendirildi. Her şarkıya özel olarak hazırlanan ve yapay zeka ile şekillenen görseller, konseri soyut ve sürreal bir sahne şovuna dönüştürdü.

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Ferhat Göçer; “Şimdi size şarkıcı bir doktor değil, doktor bir şarkıcıyı takdim edeceğim. Hayat hikâyesi benimkine o kadar benziyor ki… O, her iki taraftan da benim değerli meslektaşım” sözleriyle Karin Bozkurt’u sahneye davet etti.

Sahneye yeni bir soluk getiren ve güçlü yorumuyla dinleyenleri büyüleyen Karin Bozkurt, performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Sahneyi paylaştığı Ferhat Göçer’e ve geceye eşlik eden müzikseverlere teşekkür eden sanatçı, yeni projelerin de yolda olduğunun sinyalini verdi.

Ferhat Göçer’in klasikleşmiş 'Kalp Kalbe Karşı', 'Yastayım' gibi şarkılarının yanı sıra 'Sunrise Sunset', 'Amigos Para Siempre', 'Ağlama Değmez Hayat' ve 'Aldırma Gönül' gibi birçok Türkçe ve yabancı eser, pop opera düzenlemeleriyle dinleyicilerle buluştu. Salonu dolduran müzikseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. 'Ah Bu Hayat Çekilmez' ile geceyi sonlandıran ikili, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. 'Opia'da buluşacaklar