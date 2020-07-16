Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC),ham petrol üretim kesintisi miktarını günlük 2 milyon varil azaltma kararı aldı.
OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının video konferans sistemi üzerinden katıldığı 20. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı sona erdi.
OPEC lideri Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 23 ülkeden oluşan ve OPEC+ adıyla bilinen grubun günlük ham petrol üretimini 1 Mayıs-31 Temmuz döneminde 9,7 milyon varil azaltma anlaşmasının devam ettiğini dile getirdi.
Söz konusu miktarın 2 milyon varil azaltılmasının kararı alındığını duyuran bin Selman, OPEC+ ülkelerinin ham petrol üretim kesintisi miktarının 1 Ağustos'tan itibaren günlük 7,7 milyon varil olacağını söyledi ancak bazı OPEC+ üyesi ülkelerin mayıs ve haziranda kotalarının üzerinde üretim yaptığı için bu ülkelerin temmuz, ağustos ve eylül aylarında ek kesinti yaparak durumlarını telafi edeceğine işaret eden bin Selman, bu durumda OPEC+ grubunun toplam üretim kesinti miktarının ağustos ayında günlük 8,1 milyon varil seviyesinde olmasının beklendiğini aktardı.
Bütün OPEC+ üye ülkelerinin eşit olduğunun altını çizen bin Selman, 1 Mayıs'tan itibaren bütün üye ülkelerin ham petrol üretimlerini yaklaşık yüzde 23 oranında düşürdüğü bilgisini paylaştı.
Ayrıca bin Selman, üretim kesintisi miktarında yapılacak düşüş nedeniyle oluşacak arz fazlasının petrol üreticisi ülkelerin iç pazarlarında tüketileceğini, ihracat için kullanılmayacağını veya küresel petrol piyasasını etkilemeyeceğini vurguladı.
Küresel petrol talebinin arttığına dikkati çeken bin Selman, "OPEC+ üyesi 23 ülke yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemleri yumuşatıyor ve ekonomilerini açmaya hazırlanıyor. Bu nedenle yerel ekonomilerde büyüme bekliyoruz. Ayrıca küresel ulaşımda artış görülmesinin jet yakıtı, benzin ve dizel tüketimini artırmasını bekliyoruz." dedi.
OPEC dışı ülkelerin lideri Rusya'nın Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise küresel petrol piyasasının yeniden dengeye kavuşmasının yakın olduğunu, OPEC+ grubunun öngörülerini piyasadaki gelişmeleri yakından izleyerek yaptığını belirtti.
Novak, ağustos ayı itibariyle OPEC+ ülkelerinin artacak petrol üretiminin küresel petrol piyasasını etkilemeyeceğini, söz konusu ek üretimin OPEC+ ülkelerinin iç piyasasında kullanılacağı bilgisini paylaştı.
Küresel petrol stoklarının da yakından takip edileceğinin altını çizen Novak, "Şu an petrol üretimimizi artırma kararı almamız petrol piyasası için önemli çünkü endüstride toparlanmayı gösteriyor. Ayrıca, petroldeki üretim artışı diğer sektörlerde büyümeyi destekleyecek, vergiler ve gayrisafi yurt içi hasılada artışa neden olacak." diyerek sözlerini tamamladı.
OPEC'in bir sonraki JMMC Toplantısı 18 Ağustos'ta düzenlenecek.
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