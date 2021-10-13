OPEC'in eylül ayına ilişkin "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, küresel petrol talebi öngörüsündeki aşağı yönlü revizyonda, bu yılın ocak-eylül dönemine ilişkin beklentinin altında kalan veriler etkili oldu.

Yılın son çeyreğinde petrol tüketimindeki mevsimsel artış ve yüksek doğal gaz fiyatlarının üreticileri petrol kullanımına teşvik etmesinin etkisiyle güçlü petrol talebi beklentilerine rağmen yılın ilk üç çeyreğine ilişkin veriler talep görünümünde aşağı yönlü revizyonlara neden oldu.

OPEC, bu nedenlerle 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü bir önceki aya göre yaklaşık 140 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Böylece, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 820 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Grup bir önceki raporunda, küresel petrol talebinde bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 960 bin varil artış beklendiğini öngörmüştü.

EKONOMİK İVME VE SALGINLA BAŞARILI MÜCADELE, 2022'DE TALEBİ DESTEKLEYECEK

Gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü ise 4 milyon 150 bin varil artış seviyesinde sabit tutan grup, 2022 yılında küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 100 milyon 760 bin varil olacağını tahmin etti.

Tüketici ülkelerdeki güçlü ekonomik ivme ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin daha başarılı bir şekilde uygulanması sonucu petrol talebinin gelecek yıl olumlu destek bulması bekleniyor.

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ EYLÜLDE ARTTI

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 610 bin varil artışla yaklaşık 95 milyon 930 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise söz konusu dönemde 482 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 330 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,5 oldu.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Nijerya ve Suudi Arabistan'da artarken, Venezuela ve Libya'da düşüş görüldü.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Nijerya'da 156 bin varil, Suudi Arabistan'da 139 bin varil artış gösterdi. Bununla birlikte Venezuela'da 6 bin varil, Libya'da ise 5 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 100 bin varil artarak yaklaşık 68 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, eylülde bir önceki aya göre 15 artarak 1555 oldu. Bu kulelerden 367'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.