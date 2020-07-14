Ham petrol üretiminde lider ABD

OPEC'in 2020 Yıllık İstatistik Bülteni'ne göre, dünya genelinde ham petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 560 bin varil azalarak 75 milyon 262 bin varile düştü.
Bu dönemde OPEC'in günlük ortalama ham petrol üretimi ise 1 milyon 863 bin varil azalarak 29 milyon 375 bin varil oldu.
Böylece, OPEC'in 2018'de yüzde 41,2 seviyesinde olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl yüzde 39'a indi.
HAM PETROL ÜRETİMİNDE LİDER ABD
OPEC üyesi ülkeler içinde yıldan yıla petrol üretiminde en fazla düşüş İran ve Venezuela'da görüldü.
Buna göre, İran'ın günlük ham petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyon 197 bin varil gerileyerek 2 milyon 356 bin varile gerile düştü. Söz konusu dönemde Venezuela'nın günlük ham petrol üretimi ise 498 bin varil azalarak 1 milyon 12 bin varile indi.
Öte yandan dünya genelinde geçen yıl günlük en fazla ham petrol üreten ülke, 12 milyon 232 bin varille ABD oldu. Bu ülkeyi, 10 milyon 625 bin varil ile Rusya ve 9 milyon 808 bin varil ile Suudi Arabistan izledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!