Onur Şener'in annesinden yürek burkan sözler

DHA

Ankara'da sahne aldığı eğlence mekanında tartıştığı grup tarafından boğazı kesilerek öldürülen müzisyen Onur Şener'in (45) annesi Leyla Şener, "Sevgi dolu oğlumu yok ettiler. İnsan değil onlar. Bir şarkı için oğlumu öldüren insanlar. Bu kadar mı insan hayatı değersiz, kıymetsiz. Nasıl bir ruh hali? Şarkı uğruna olur mu?" dedi. DHA'nın haberine göre, Başkent'te bir eğlence mekanında meydana gelen olayda müzisyen Onur Şener ile mekanda eğlenen grup arasında tartışma çıktı. Onur Şener, şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini isteyen İlker Karakaş'a "İşime karışma" dedi.

Fotoğraf: İHA Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya karışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş İlker Karakaş, Ali Gündüz ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'de elektrik mühendisi Semih Soyalp ile yanlarında bulunan Jale E. ve Gözde G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Jale E. ve Gözde G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: İHA TAZİYELERİ KABUL ETTİLER Dün çocuklarını son yolculuğuna uğurlayan Leyla ve Erhan Şener çifti, bugün oğullarının, ölümünden önce haftanın 3 günü kendisinde kalan 5,5 yaşındaki kızı ve sahiplendiği 3 köpeği ile yaşadığı evde taziyeleri kabul etti. Onur Şener'in evin arka bahçesinde park halindeki motosikletinin üzerine karanfil bırakılıp, bahçe duvarına da fotoğrafı asıldı. Yine evin giriş kapısına da Onur Şener'in kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı asıldı.

Baba Erhan Şener Fotoğraf: İHA "ŞARKI UĞRUNA OLUR MU?" Anne Leyla Şener, oğlunun kızına çok düşkün olduğunu belirterek, "Onur'cuğumun bir tane kızı var. Herkes bir tarafa kızı bir tarafaydı. Onun hayatıydı kızı, canıydı. Kızı da onu çok severdi. Manevi olarak değil; ama ilk evliliğinden eski eşinin bir kızı vardı. O zaman gerçekten ona da tam bir babalık yaptı, kimsenin yapmayacağı şekilde. Bir tane kızı var oğlumun. Hiç beklemediğimiz bir şey, şoktayız. Oğlum sevgi doluydu, herkese yardım etmeye çalışırdı. Benim aslan yürekli oğlum, herkesin derdine koşardı. Hayvanseverdi. 3 tane köpeği var. Perişanlar. Böyle bir şey görmedim. Hayvanlar geliyorlar, arıyorlar onu bulamıyorlar küsüp gidiyorlar. Her gördüğüne yardım etmek isterdi. Nasıl yok ettiler benim güzel oğlumu? Sevgi dolu oğlumu yok ettiler. İnsan değil onlar. Bir şarkı için oğlumu öldüren insanlar. Bu kadar mı insan hayatı değersiz, kıymetsiz. Nasıl bir ruh hali? Şarkı uğruna olur mu? Bu insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim oğlumu benden kopardılar" diye konuştu. "TAHAMMÜLÜ ZOR BİR ACI" Baba Erhan Şener ise acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Erhan Şener, "Tahammül edilmesi mümkün olmayan bir acı. Allah kimseye vermesin, kimseye bu acıyı vermesin. Dünya tatlısı bir insanı kaybettim. O benim hem oğlumdu, hem yoldaşımdı, her şeyimdi. Konuşmaya bile tahammülüm yok. Oğlumun evliliğinden bir kızı var. Ayrıca eski eşinin de ilk evliliğinden bir çocuğu var. Çok severdi oğlumu o da. Oğlum ve torunum birbirlerine aşıklarda. Kızı da çok düşkündü babasına. Kısa bir süre ayrı kalsa 'babam nerede' diye sorardı" dedi.

Onur Şener´in teyzesi Figen Karaburçak Fotoğraf: İHA "EĞLENMEYİ BİLMEYEN İNSANLAR KIYDI" Onur Şener´in teyzesi Figen Karaburçak ise "Kalbi kocaman bir çocuktu. Arkadaşları, çevresi herkesle ilişki kuran biriydi. Çok arzu ediyordu bir yeri olsun, işletebilsin. Müzik hep hayatındaydı çocukluğundan itibaren ve müzikten para kazanıyordu. Kızını yapayalnız bıraktılar. Öyle bir babaydı ki ona o kadar şefkatle sarılan babaydı ki. Ben çevremde öyle bir baba görmedim. Bebekliğinden itibaren mamasını hazırlardı. Kızı çok küçükken ayrıldı eşinden. Ortak velayetle çocukla ilgileniyorlardı. Haftanın 4 günü annesi, 3 günü babasıylaydı. Öyle bir baba-kız ilişkisi görmedim ben hiç. Yavrumu babasız bıraktılar. Hayvanları sever, onları evlat gibi benimserdi. Şu an 3 köpeği öksüz kaldı. Her türlü çiçeğine bakardı, onlarla ilgilenirdi, doğayı, hayvanları ve müziği seven bir insandı. Eğlenmeyi bilmeyen, keyif almayı bilmeyen insanlar kıydılar çocuğumuza" ifadelerini kullandı. ONUR ŞENER'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA İHA'nın haberine göre, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında istek şarkıyı söylemediği gerekçesiyle öldürülen solist Onur Şener’in (45) avukatı Meltem Banko, dava süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydeden Banko, “Bugün itibariyle dosyayı vekaleti sunmuş bulunuyoruz. İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu. Tüm şahısların tutuklanmaları için gerekli çalışmaları başlattık. Adli kontrol altına alınan şahıslar kamu vicdanını yaralamıştır. Biz o şahısların da tutuklanması için elimizden geleni yapacağız. Mekanın içerisinde bir vaka meydana geliyor. Onur Şener de dışarıya çıkıyor. Dışarıda kimse ona destek olmuyor. Bu güvenlik açığından ciddi anlamda rahatsızız. Kameraların çalışmadığı bilgisi geldi. Sokakta olayı gören kameranın olmadığını görüyoruz. Ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğundan söz edebiliriz” dedi. ÖLÜM HABERİ KIZINA PEDAGOG EŞLİĞİNDE İLETİLECEK Onur Şener’in 5 buçuk yaşındaki kızının henüz durumdan haberinin olmadığını söyleyen Banko, “Mekanın dışında Onur Şener’e saldırı düzenlenmiş. İlerleyen günlerde detaylara ilişkin açıklamalarda bulunacağız. ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısının istenmesi gibi ve onun çalınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Onur Şener; milliyetçi, vatanını, milletini seven çok değerli bir arkadaşımızdı. Bu gibi olaylarda ölen insanların arkasından çok çirkin suçlamalar ortaya çıkabilir. Bugün pedagog eşliğinde Onur Şener’in çocuğuna öldüğünün bilgisi verilecek. Babasının hasta olduğu söylenmişti. O şekilde biliyordu” şeklinde konuştu.

Fotoğraf: DHA "YASTAYIZ" YAZILI AFİŞLER ASILDI Öte yandan Onur Şener'le birlikte sahne alan bateristlerden Mustafa Erkenci de, Şener ile uzun yıllar önce tanıştığını belirterek, birçok farklı mekanda çalıştıklarını söyledi. En son 10 gün önce bir kolejde sahne aldıklarını ifade eden Erkenci, "Onur ağabey, 5 yıldır aynı mekanda sahne alıyordu. Kendisi çok neşeli, mutlu, hayat dolu bir insandı, enerjisi çok yüksekti. Bulunduğu ortama çok neşe katan bir insandı. İri yarı bir adamdı. Dışarıdan baktığınız zaman sinirli ya da agresif görünmezdi ama imajı gördüğünüz gibiydi. Şimdiye kadar kimseye sesini yükselttiğini bile görmedim. Sahnede performans sırasında bile şaka yapan, sahnedeki arkadaşını bile güldüren, çalışırken bile şakalaşan bir insandı" dedi.

Fotoğraf: DHA Öte yandan olay nedeniyle 3 gündür kapalı olan barın camlarına Onur Şener'in fotoğrafı ile 'Yastayız' yazılı afişler asıldı. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir