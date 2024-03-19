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        Haberler Spor Basketbol NBA Onuralp Bitim'li Chicago Bulls, evinde Portland Trail Blazers'ı mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Onuralp Bitim'li Chicago Bulls, evinde Portland Trail Blazers'ı mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Onuralp Bitim'in 9 sayı kaydettiği maçta Chicago Bulls, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-107 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:27
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        Onuralp'den galibiyete 9 sayılık katkı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, evinde Portland Trail Blazers'ı 110-107'lik skorla mağlup etti. Bulls forması giyen Bitim, 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist kaydetti.

        Ev sahibi ekipte ayrıca, DeMar DeRozan'ın 28 sayısı ve Ayo Dosunmu'nun 23 sayı ve 10 asistlik performansı galibiyette önemli rol oynadı.

        Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 30 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton'un 25 sayı, 15 ribauntluk performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        BOSTON CELTICS'TEN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

        Boston Celtics, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 119-94 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

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        Celtics'te Derrick White, 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA kariyerindeki ilk "triple-double"ını yaptı.

        Jaylen Brown ise 31 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve Celtics'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Pistons'ta Jaden Ivey, 21 sayı kaydetti.

        Sonuçlar

        Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 103-108

        Boston Celtics-Detroit Pistons: 119-94

        Philadelphia 76ers-Miami Heat: 98-91

        Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 110-107

        Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 104-114

        Golden State Warriors-New York Knicks: 112-119

        Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 121-111 (Uzatmada)

        Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 136-105

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