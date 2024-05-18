Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Onur Yüksek Teknoloji hisse fiyatı, lot dağıtımı, talep toplama tarihi ve halka arz gelir kullanımı

        Onur Yüksek Teknoloji halka arz oluyor! Onur Yüksek Teknoloji talep toplama tarihleri

        Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. 19 milyon 730 bin lot dağıtıcak firma borsada 'ONRYT' koduyla yer alacak. Katılım endeksine uygun olan firmanın halka arz büyüklüğü ise 976 milyon TL olarak açıklandı. İşte, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mayıs halka arz takvimine yeni bir firma daha eklendi; Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle 20 milyona yakın lot dağıtımı yapacak firma, elde edeceği fonun yüzde 57'sini yenilebilir enerji yatırımları için kullanılacak. İşte, Onur Yüksek Teknoloji halka arz detayları...

        • 2

          ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.

        • 3

          ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Onur Yüksek Teknoloji 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arası talep toplayacak.

        • 4

          ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ LOT DAĞILIMI

          Firma toplamda 19 milyon 730 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şöyle;

          2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (495 TL)

          - 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (396 TL)

          - 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (346 TL)

          - 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)

          - 3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)

          - 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)

          - 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)

          - 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (198 TL)

        • 5

          ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın talep toplama süreci bittikten sonra BİST'te ilk işlem görme tarihi de açıklanacak.

        • 6

          ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 12,5 İşletme sermayesi,

          Yüzde 57,20 Yenilebilir enerji yatırımları,

          Yüzde 20 Finansal borç ödemeleri,

          Yüzde 5 Ar-GE faaliyetleri,

          Yüzde 5 Ofis ve teknik alanlar kapasitesi artırımı.

        TÜBİTAK 266 personel alımı başvurularında son günler
        TÜBİTAK 266 personel alımı başvurularında son günler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Habertürk Anasayfa