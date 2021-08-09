Ünlü oyuncu İspanyolca öğreniyor

2 yaşındaki oyuncu Onur Seyit Yaran, İspanyolca öğrenmek için kolları sıvadı. Pandemi öncesinde yaptığı Madrid gezisinde ülkeye hayra kalan Yaran, özel hoca ile anlaştı.

Aldığı derslerle İspanyolcasını geliştirmeye başlayan ünlü oyuncu, önümüzdeki sene İspanya turuna çıkarak, ülkeyi ve kültürünü daha yakından tanımayı amaçlıyor.