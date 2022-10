MÜZİSYEN ONUR ŞENER KİMDİR?

Müzisyen olan Onur Şener'in 1977 doğumlu olduğu söylenmektedir. Türk Eğitim Derneği (TED) 1995 mezunu olan Onur Şener, çok sevdiği müzikle kariyerine devam etti. Yolu 2013 yılında O Ses Türkiye ve Acun Ilıcalı ile kesişti. O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı. Şener'in sesi oldukça beğeni toplarken yıllar içerisinde birçok mekanda sahne aldı. Genç müzisyenin evli ve bir kız çocuğu olduğu biliniyor.