Geçtiğimiz günlerde sanatçı Haluk Bilginer, yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı Şahsiyet dizisinde sergilediği başarılı oyunculuğu ile 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.

Saylak, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Gözde Yılmaz'la Emmy Ödülleri'ne katıldı. Ünlü oyuncu, törende sevgilisi Yılmaz'ı yanağından öperken çekilen fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı.

Oyuncunun bu pozu takipçileri tarafından "Zafer pozu" olarak yorumlandı.