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Onur Büyüktopçu isyan etti: Yeter artık, delirttiniz adamı! - Magazin haberleri

Onur Büyüktopçu isyan etti: Yeter artık, delirttiniz adamı!

Türkiye'yi üzüntüye boğan orman yangınları devam ederken oyuncu Onur Büyüktopçu, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapanlara tepki gösterdi. Büyüktopçu, gönderisinde, "Üç gündür zor dayandım, 'Karışmayım.' dedim, sustum. Ama yeter artık, delirttiniz adamı! Ülke yanıyor, can gidiyor, insan gidiyor, hayvanlarımız, doğamız ölüyor! Sen de hala yan koyda yat partilerinde ol!" ifadelerini kullandı

02.08.2021 - 13:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Türkiye'yi saran yangınların altıncı gününde de söndürme çalışmaları devam ediyor. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri yaşanan felaket için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor. Bu isimlerden biri olan oyuncu Onur Büyüktopçu, yangınlar devam ederken eğlenceli anlarını gözler önüne seren kişilere isyan etti.

  • "BETER OLUN!"

    Instagram hesabından paylaşımda bulunan Büyüktopçu, "Üç gündür zor dayandım, 'Karışmayım.' dedim, sustum. Ama yeter artık, delirttiniz adamı! Selfie'leriniz, içkileriniz, danslarınız, yemekleriniz batsın insallah! Allah aşkına beni silin, engelleyin! Kendi dünyanızda mutlusunuz çünkü, beter olun!" ifadelerini kullandı.

  • "DEFOLUP GİDİN!"

    39 yaşındaki ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    Ülke yanıyor ülke! Can gidiyor, insan gidiyor, hayvanlarımız, doğamız ölüyor... Sen de hala yan koyda yat partilerinde ol! 'Yazmayayım.' diye üç gündür kendimle savaştım ama artık yeter, defolup gidin!

  • Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Onur Büyüktopçu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

    Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine, Rusya ve Ukrayna yangın söndürme uçağı, Azerbaycan ise 500 kişilik yardım ordusu ve helikopterle destek vermeye çalışıyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekiplerden 100 kişilik ilk grup, önceki gece Dalaman'a ulaştı ve dün söndürme çalışmalarına aktif destek verdi. Kardeşlerimiz sizlere ne kadar teşekkür etsek az...

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