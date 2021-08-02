Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Onur Büyüktopçu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:



Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine, Rusya ve Ukrayna yangın söndürme uçağı, Azerbaycan ise 500 kişilik yardım ordusu ve helikopterle destek vermeye çalışıyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekiplerden 100 kişilik ilk grup, önceki gece Dalaman'a ulaştı ve dün söndürme çalışmalarına aktif destek verdi. Kardeşlerimiz sizlere ne kadar teşekkür etsek az...