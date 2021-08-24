"SALİHLİ'DE YUMURTA GİBİ KOKAN OTELE GİDERKEN..."

4 Ağustos'ta 39 yaşına basan Onur Buldu, eski günleri yad etti. Ünlü oyuncu, 452 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderiye, "Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü. Buldu'nun paylaşımı takipçilerinden 29 binden fazla beğeni aldı.