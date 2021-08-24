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Onur Buldu: Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken... - Magazin haberleri

Onur Buldu: Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken...

Onur Buldu, yıllar önce arkadaşları Sarp Apak ve Mehmet Demiralp ile birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak, eski günleri yad etti. Ünlü oyuncu, gönderisine, "Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü

24.08.2021 - 13:30 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Buldu, yıllar önce meslektaşı Sarp Apak ve yakın arkadaşı Mehmet Demiralp ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

  • "SALİHLİ'DE YUMURTA GİBİ KOKAN OTELE GİDERKEN..."

    4 Ağustos'ta 39 yaşına basan Onur Buldu, eski günleri yad etti. Ünlü oyuncu, 452 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderiye, "Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü. Buldu'nun paylaşımı takipçilerinden 29 binden fazla beğeni aldı.

  • "MERMİYE KAFA ATTIĞIMIZ YILLAR..."

    Oyuncu, daha önce de sosyal medyadaki 'çocukluk fotoğrafı' akımına uymuştu. Buldu'nun, "Mermiye kafa attığımız yıllar..." notunu düştüğü gönderisi büyük ilgi görmüştü.

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

  • DİĞER ÜNLÜLERİN NOSTALJİK PAYLAŞIMLARI

    Nilgün Belgün

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