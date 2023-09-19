Fenomen haline gelen Merve Taşkın geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda aylık gelirinin 100 bin dolar olduğunu fakat bu miktarın kendisine yetmediğini söyledi. Kazancıyla yurt dışına gittiğini ve parasının kaldığı evlere, business uçak biletlerine gittiğini belirten Taşkın, rahat yaşamak için ayda 1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.