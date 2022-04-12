Online bilet alırken dikkat!

Online şikayet platformu Şikayetvar, online seyahat bileti satış platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları açıkladı. Verilere göre 2021 Ocak, Şubat ve Mart ayları ile 2022’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında şikayetlerin yüze 265 arttığı gözlemleniyor.
Online olarak parası ödenen biletin alınamaması en çok şikayet edilen konuların başında geldi.
EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?
Türkiye'de bu yılın ilk 3 aylık döneminde online seyahat bileti satışıyla ilgili en çok edilen şikayetler şöyle sıralandı:
- Online olarak parası ödenen bileti alamama
- Bilette iptal veya değişiklik yapamama
- İptal durumunda para iadesi yapılmaması
- Sefer iptali / saat değişimi durumunda bilgi verilmemesi
- Aynı bileti birden fazla kişiye satma
- Online bilet alırken fazla ücret kesilmesi/iade durumunda eksik para iadesi yapılması
- Bilet satışında alınan koltuk ile otobüsteki koltuğun aynı olmaması
- Sebepsiz, haksız ve bilgi vermeden bilet iptal etme
- Bilet fiyatlarındaki artışların fazla olması
Online seyahat bilet satış platformlarıyla ilgili öne çıkan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı:
‘Ücret iadesi yapmıyorlar’
“İptal olan biletimin ücreti iade edilmedi. Muhatap bulamıyorum. Arıyorum bir müşteri temsilcisi olmaz mı? Böyle saçma sapan bir iş görmedim. PNR kodu var, alınan tarih var, her şey belli ama ücret iadesi yok…”
‘İki aydır ödeme yapılmadı’
“Aldığım uçak bileti hava şartları nedeniyle iptal edildi. İki aydır tarafıma geri ödeme yapılmadı. Numaramdan iletişime geçilmesini ve ücret iadesinin belgesini mesaj ve makbuz yoluyla görmek istiyorum.”
‘Yolculuk tarihi seçince fiyat artıyor’
“Online bilet uygulaması üzerinden yolculuk yapacağım tarihe bilet almak üzereydim. Aracı seçtiğim anda biletin fiyatı 60 TL arttı. Bir gün önceki biletlerle seçtiğim gün arasındaki biletler arasında en az 50-60 TL fark oluyor. Hangi günü seçsem, o günün bilet fiyatları sayfa yenilenince artıyor.”
‘300 Euro boşuna gitti’
“29.11.21'de bilet aldık ve 300 Euro'ya yakın para çekildi ama bilet elimize geçmedi. 1 hafta boyunca her gün aramamıza rağmen oyalandık ama hiçbir sonuç elde edemedik, ancak biletimiz oluşmamıştır dendi. Sonunda çok daha pahalıya başka şirketten bilet almak zorunda kaldık, oysa zaten bilet ücreti ödemiştik. Tatilden döndüğümüzde tekrar aradık müşteri hizmetlerine, bu sefer muhasebeye başvurmamız gerektiği söylendi. 3 kez mail atmama rağmen oradan da geri dönüş alamadık. 4 aydır uğraşıyoruz, hem paramızı geri alamadık hem geri dönen yok.”
‘2 bilet parası boşuna vermiş oldum’
“Uygulama üzerinden otobüs bileti aldım fakat bileti aldığımız firma uygulama üzerinde beyan ettiği saatte otogara araç göndermedi. Urfa' dan Diyarbakır'a başka bir firma ile gitmek zorunda kaldık. Uçağa yetişmek zorunda olduğumuz için sabahın erken saatlerinde mağdur olduk. Bana iade yapamayacaklarını söyleyen firma görevlileri yüzünden 2 bilet parası boşuna vermiş oldum. Hiç binmediğim otobüs için 2 bilet parası boşuna verdim.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!