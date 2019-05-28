Onlar 'Onun Filmi'nde

Türkan Şoray, Bilge Olgaç, Biket İlhan, Işıl Özgentürk, Nisan Akman, Yeşim Ustaoğlu, İlksen Başarır...

Türk sinemasının ünlü kadın yönetmenlerinin ilk film deneyimleri 'Onun Filmi' adlı belgeselde beyazperdeye yansıtılacak.

'Onun Filmi'nin yönetmenleri Su Baloğlu ile Merve Bozcu, kadın yönetmenlerin film yapım deneyimlerini ve bu süreçte hissettiklerini, verdikleri mücadeleyi, dünyaya bakış açılarını, kendi yolculuklarıyla birlikte anlatıyor.

Nisan Akman

Adana Uluslararası Film Festivali'nde açılışını yapan, İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Yarışma bölümünde finalist olarak yarışan, Houston Türk Filmleri Festivali'nde açılış filmi olarak gösterilen 'Onun Filmi', izleyiciyle 31 Mayıs'ta buluşacak.

Yeşim Ustaoğlu