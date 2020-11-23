Son zamanlarda sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır ve oyuncuları geliyor. Bir Başkadır'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Öner Erkan kimdir? Öner erkan kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte Öner Erkan filmleri ve TV şovları...
ÖNER ERKAN KİMDİR?
Öner Erkan 4 Ocak 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk oyuncu Öner Erkan 15-16 yaşlarında aldığı oyunculuk kursuyla tiyatroya ilk adımını attı. Erkan 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Oyuncunun ilk televizyon deneyimi TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile gerçekleşti. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosunda iki sezon dansçı olarak çalıştı. 2004 yılında ise Oyun Atölyesine girdi. Bornova Bornova filmindeki rolüyle Altın Portakal’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
Yalan Dünya adlı dizide Bora adlı karakteri canlandırmıştır. Öner Erkan şu an hala Çukur adlı dizide Selim Koçovalı adlı karakteri canlandırıyor.
ÖNER ERKAN SEVGİLİSİ
Ünlü oyuncunun Çukur'daki rol arkadaşı Ece Yaşar'la birlikte olduğu iddia edilmişti ancak ne Öner Erkan ne de Ece Yaşar bu iddiayı doğrulamadı.
ÖNER ERKAN FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI
|Yıl
|Dizi/Film
|Rol
|2002
|Kuzenlerim
|Murat
|2003
|Gelin
|2004
|Hırsız Var (Sinema filmi)
|Metro Palas
|Cengiz
|Canım Benim
|2005
|Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Sinema filmi)
|Çanta (Kısa film)
|Organize İşler (Sinema filmi)
|Silvio
|Aşk Her Yaşta
|Ömer
|Avrupa Yakası
|Metehan
|Yolculuk (TV filmi)
|2006
|Son Osmanlı Yandım Ali (Sinema filmi)
|Jerar
|2006-2008
|İki Aile
|Ferit
|2007
|Made in Europe (Sinema filmi)
|Cem
|2008
|Kağıt (Sinema filmi)
|Rejisör Emrah
|2009
|Kahve Bahane
|Yılmaz
|Bornova Bornova (Sinema filmi)
|Hakan
|7 Kocalı Hürmüz (Sinema filmi)
|Hallaç Rüstem
|2010
|Deli Saraylı
|Ayyar
|2011
|Üsküdar'a Giderken
|Erdem
|Başlangıç (Kısa film)
|2012-2014
|Yalan Dünya
|Bora
|2013
|Mutlu Aile Defteri
|İsmet
|2014
|İtirazım Var
|Gökhan
|2015
|Mutlu Ol Yeter
|Güneş
|2017
|Martı
|Rıza
|2017-günümüz
|Çukur
|Selim Koçovalı
|2020
|Bir Başkadır
|Rezan
|2021
|Azizler
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