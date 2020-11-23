Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerBiyografiÖner Erkan kimdir? Öner erkan kaç yaşında ve sevgilsi kim? İşte Öner Erkan filmleri ve TV şovları...

Öner Erkan kimdir? Öner erkan kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte Öner Erkan filmleri ve TV şovları...

Ünlü oyuncu Öner Erkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Berkun Oya imzalı Bir Başkadır'da canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Öner Erkan merak ediliyor. Öner Erkan kimdir? Öner erkan kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte Öner Erkan filmleri ve TV şovları...

23.11.2020 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
Öner Erkan kimdir? Öner erkan kaç yaşında ve sevgilsi kim? İşte Öner Erkan filmleri ve TV şovları...

Son zamanlarda sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır ve oyuncuları geliyor. Bir Başkadır'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Öner Erkan kimdir? Öner erkan kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte Öner Erkan filmleri ve TV şovları...

ÖNER ERKAN KİMDİR?

Öner Erkan 4 Ocak 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk oyuncu Öner Erkan 15-16 yaşlarında aldığı oyunculuk kursuyla tiyatroya ilk adımını attı. Erkan 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Oyuncunun ilk televizyon deneyimi TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile gerçekleşti. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosunda iki sezon dansçı olarak çalıştı. 2004 yılında ise Oyun Atölyesine girdi. Bornova Bornova filmindeki rolüyle Altın Portakal’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Yalan Dünya adlı dizide Bora adlı karakteri canlandırmıştır. Öner Erkan şu an hala Çukur adlı dizide Selim Koçovalı adlı karakteri canlandırıyor.

ÖNER ERKAN SEVGİLİSİ

Ünlü oyuncunun Çukur'daki rol arkadaşı Ece Yaşar'la birlikte olduğu iddia edilmişti ancak ne Öner Erkan ne de Ece Yaşar bu iddiayı doğrulamadı.

ÖNER ERKAN FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI

YılDizi/FilmRol
2002KuzenlerimMurat
2003Gelin
2004Hırsız Var (Sinema filmi)
Metro PalasCengiz
Canım Benim
2005Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Sinema filmi)
Çanta (Kısa film)
Organize İşler (Sinema filmi)Silvio
Aşk Her YaştaÖmer
Avrupa YakasıMetehan
Yolculuk (TV filmi)
2006Son Osmanlı Yandım Ali (Sinema filmi)Jerar
2006-2008İki AileFerit
2007Made in Europe (Sinema filmi)Cem
2008Kağıt (Sinema filmi)Rejisör Emrah
2009Kahve BahaneYılmaz
Bornova Bornova (Sinema filmi)Hakan
7 Kocalı Hürmüz (Sinema filmi)Hallaç Rüstem
2010Deli SaraylıAyyar
2011Üsküdar'a GiderkenErdem
Başlangıç (Kısa film)
2012-2014Yalan DünyaBora
2013Mutlu Aile Defteriİsmet
2014İtirazım VarGökhan
2015Mutlu Ol YeterGüneş
2017MartıRıza
2017-günümüzÇukurSelim Koçovalı
2020Bir BaşkadırRezan
2021Azizler

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Yürek yakan feryat: Hayata dönmek istiyorum
Yürek yakan feryat: Hayata dönmek istiyorum
Bu görüntüler Türkiye'den... Güneşin keyfini çıkardılar
Bu görüntüler Türkiye'den... Güneşin keyfini çıkardılar
Çığır açacak buluş... 'Yaşlanmayı tersine çevirdik'
Çığır açacak buluş... 'Yaşlanmayı tersine çevirdik'
Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
Alman askerleri Libya'ya giden Türk kargo gemisine çıktı!
Alman askerleri Libya'ya giden Türk kargo gemisine çıktı!
Dikkat! Emlakçıların DASK oyunu!
Dikkat! Emlakçıların DASK oyunu!
Sırrını çözemeyip satışa çıkardılar... 500 yıllık!
Sırrını çözemeyip satışa çıkardılar... 500 yıllık!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X