ONE Akaretler'in 2. edisyonu başladı!

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Türkiye’nin bağımsız sanatçılara yönelik ilk ve tek sergisi olma özelliğini taşıyan ONE Akaretler’in 2. edisyonu, Begüm Güney küratörlüğünde etkileyici eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Bu yıl shopi go ART ile güçlerini birleştirerek düzenlenen etkinlik, farklı sanat disiplinlerinden gelen bağımsız sanatçılara yeniden ev sahipliği yapıyor.

Begüm Güney / ONE Akaretler sergisi küratörü.

Resimden heykele, enstalasyondan video ve fotoğraf gibi pek çok disipline el uzatan sergi 14 Eylül’de başladı.

37 bağımsız sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 8 Ekim’e kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

ONE Akaretler 2. Edisyonu / Erman Gürcüm

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Sergi, 14 Eylül'den 8 Ekim'e kadar Akaretler'de 37-39 No’lu binalarda ziyaretçilerini ağırlayacak.

ONE Akaretler 2. Edisyonu / Ezgi Sandıkçı

Bağımsız sanatçıları desteklemek amacıyla hayata geçirilen sanat etkinliği One Akaretler sergisinin ilk edisyonu 27 bağımsız sanatçıya yer vermişti. 20 Aralık 2021-5 Ocak 2022 tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açan etkinlikte 3 sanat inisiyatifi yer almıştı.

ONE Akaretler 2. edisyonunda yer alan sanatçılar:

Eymen Aktel, Zeynep Beler, Mutlu Aksu, Tutku Bulutbeyaz, Hazal Haznedaroğlu, Özge Akdeniz, Tao Ulusoy, Ci Demi, Ertuğrul Güngör – Faruk Ertekin, Balkan Karışman, Batu Tate, Poyraz Sayan, Berna Gülbey, Abdullah Yazıc, Can Remzi Ergen, Süha Şahin, İbrahim Gökmen, Cemal Dougan, Deniz Kozakiewicz, Etem Şahin, Bengisu Bayrak, Selver Yıldırım, Ezgi Sandıkçı, Ali M. Demirel, Isabella Lolita Amram, Kıvılcım Güngörün, SENA, Begüm Mütevellioğlu, Emir Yasin Yağmurca, Ali Kanal, Ali İbrahim Öcal, Engin Konuklu, Lara Kamhi, Esin Aykanat Avcı, Erman Gürcüm, Ekin Keser.