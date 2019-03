Quentin Tarantino'nun 'Once Upon A Time In Hollywood'u, gerek konusu gerekse kadrosundaki yıldız isimlerle ilk duyurulduğu günden bu yana 2019'un en çok beklenen filmleri arasında başı çekiyor. Roman Polanski'nin 8 aylık hamile eşi Sharon Tate'in cinayetini ele alacak olan film ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği ve kadrosunda Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Kurt Russell ve Al Pacino gibi isimlerin yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood filminden merakla beklenen ilk afişi yayınlandı.

Afişte 44 yaşındaki Caprio ile 55 yaşındaki Pitt’in fotoğraflarına yapılan rötuşun fazla olması hayranlarının gözünden kaçmadı. Sosyal medyada ünlü aktörlerin üzerinde yapılan photoshop'lar eleştirildi.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD KONUSU

Charles Manson ve arkadaşlarının yönetmen Roman Polanski'nin 8 aylık hamile eşi Sharon Tate'in 9 Ağustos 1969’da öldürülmesini işleyecek olan film, 1969 yılında Los Angeles'ta geçecek. Filmde eski bir Western yıldızı olan Rick Dalton karakterini DiCaprio canlandırırken Brad Pitt ise Rick Dalton'un dublörü Cliff Booth rolünde karşımıza çıkacak. Yönetmen Tarantino aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme alıyor.

SHARON MARIE TATE KİMDİR?

1960'larda televizyon rolleri ile başladığı aktrislik hayatına Hollywood filmlerinde devam etmişti. 1968'de ünlü yönetmen Roman Polanski'yle evlendi. 8,5 aylık hamileyken Charles Manson'ın dört müridi tarafından evinde katledildi.