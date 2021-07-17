Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ne Azerbaycan'dan tatile gelen Faik Hacılı, arkadaşı Mehmet Ağıtcı'nın iş yerine geldi. Dün akşam saatlerinde arkadaşı iş yerini kapattığı sırada dükkanın önüne gelen Faik Hacılı, içerisinde yaklaşık 2 bin 500 lira, pasaport ve çeşitli eşyalarının bulunduğu çantayı banka bırakıp, iş yerine girdi.
Dışarı çıktığında çantasını bulamayan Faik Hacılı neye uğradığını şaşırdı. Hemen iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol eden Mehmet Ağıtcı ve Faik Hacılı, çantayı bir şüphelinin alıp gittiğini gördü. Faik Hacılı durumu polise bildirip, şikayetçi oldu.
Mehmet Ağıtcı, "Arkadaşım Azerbaycan'dan yanıma tatile gelmişti. Sıcaktan bunalan arkadaşım, çantasını çıkarıp banka koyuyor. Çok üzgünüm, arkadaşıma böyle insanlar tarafından mahcup oldum. Parası gitti, pasaport ve çeşitli eşyaları bulunan çantası gitti. Bunları bir de çıkarması var" dedi.
Çantası çalınan Faik Hacılı ise "Sıcaktan bunalınca çantamı bankın üzerine koymuştum. İçeri girdim, çıktım. Çantamı göremeyince beynimden vurulmuşa döndüm. Para önemli değil. Pasaportum, kimliğim ve ehliyetim var. Çıkarması bir hayli zor. Hırsızın ve bunların bulunmasını istiyorum" diye konuştu.
HIRSIZLIK KAMERADA
Şüphelinin çantayı alıp gittiği anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Faik Hacılı arkadaşının iş yerinden çıkıp elindeki çantayı banka bırakıp tekrar iş yerine döndüğü, kısa süre sonra olay yerinden geçen şüphelinin çantayı fark ettiği yer aldı. Kısa süre etrafta keşif yapan şüphelinin daha sonra çantanın bulunduğu banka oturduğu ardından da çantayla birlikte olay yerinden ayrıldığı görüntülere yansıdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!