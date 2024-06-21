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        Haberler Magazin Önce anne kucağı sonra baba kucağı

        Önce anne kucağı sonra baba kucağı

        Çeşme'de tatil yapan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ve kızları Jan Asya, plajda ilgi odağı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 22:49 Güncelleme: 21.06.2024 - 22:49
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Çeşme'de tatil yapan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ve kızları Jan Asya ile beraber Çiftlikköy’de denize girdi.

        Kızını kucağından indirmeyen Gupse Özay, denizde uzunca bir süre eşi olmadan turladı. Daha sonra aralarına katılan Barış Arduç, kucakta taşıma nöbetini devralarak biricik kızını deniz taşıtlarının yanına götürdü.

        Birkaç ay sonra 2 yaşını dolduracak olan minik Jan Asya, sevimliliğiyle çevredekilerin ilgi odağı oldu.

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        #gupse özay
        #Barış Arduç

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