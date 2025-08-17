Habertürk
        Önce ailesine saldırdı sonra atladı!

        Önce ailesine saldırdı sonra atladı!

        Küçükçekmece'de ailesine bıçakla saldıran kişi, ekiplerin balkona sığınan annesini kurtarmaya çalıştığı sırada 3. kattan atlayarak yaralandı

        Giriş: 17.08.2025 - 22:15 Güncelleme: 17.08.2025 - 22:17
        Önce ailesine saldırdı sonra atladı!
        Söğütlüçeşme Mahallesi, Fidan Sokak'taki 6 katlı binanın 3. katında yaşayan Ergin Y, henüz bilinmeyen bir nedenle aile içinde yaşanan tartışma sonrası evdekilere bıçakla saldırdı.

        ANNESİ KENDİNİ BALKONA KİLİTLENDİ

        Komşuları, evde bulunan kız kardeşi kurtarırken, saldırgan, erkek kardeşini kolundan bıçaklayarak yaraladı. Saldırganın annesi ise korunmak için kendisini balkona kilitledi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        PENCEREDEN ATLADI

        İtfaiye ekipleri, anneyi sığındığı balkondan merdiven aracıyla almak istediği sırada Ergin Y, evin penceresinden atladı.

        Park halindeki aracın üzerine düşerek yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Şahsın, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

