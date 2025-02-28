Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem On Numara sonuçları açıklandı! Son dakika: 28 Şubat Cuma 2025 Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama sayfası

        On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce kişinin yakından takip ettiği 28 Şubat Cuma 2025 On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte Milli Piyango 28 Şubat Cuma 2025 On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 19:27 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        On Numara sonuçları açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 28 Şubat Cuma 2025 On Numara şans oyunu çekilişinde kazandıran numaralar sorgulanmaya başlandı. Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilen çekiliş hakkında detayları haberimizde derledik. İşte 28 Şubat Cuma 2025 On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

        28 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        REKLAM

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        REKLAM

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Zelenskiy Beyaz Saray'da
        Zelenskiy Beyaz Saray'da
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        50 yıl sonra görmeye başladı
        50 yıl sonra görmeye başladı
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Habertürk Anasayfa