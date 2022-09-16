ON NUMARA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

On Numara çekilişinin büyük ikramiyesi 115,4 Bin TL'dir.

ON NUMARA'DA NE KADAR KAZANILABİLİR?

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynanılan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse veya hiçbir numarayı tahmin edemezse ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.